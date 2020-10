Elección de candidato del PAN, por voto directo de militantes: Nordhausen

El candidato del PAN a la gubernatura de Campeche podrá ser electo mediante el voto directo de los militantes o por asignación directa, en este último escenario, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tendrá la última palabra, informó el Diputado Jorge Nordhausen Carrizales.

De acuerdo al legislador, ahora no hay ningún método definido, ni tampoco se ha discutido la apertura que tendrá el dirigente local, Pedro Cámara Castillo, para buscar una coalición con alguna otra fuerza política en el estado.

Nordhausen Carrizales forma parte de la Comisión Permanente del PAN a quien se deberá consultar estos dos procedimientos, indicó que en los próximos días serían citados para analizar el panorama y primero, autorizar las negociaciones para una alianza.

“Todavía no tenemos un método, falta para que se defina el mecanismo de selección de candidatos, no tenemos una propuesta en la mesa; será un planteamiento del Presidente del partido, nosotros apoyaremos esa decisión, insisto, todavía no hay ninguna postura oficial al respecto”, declaró.

A pregunta expresa de cuál método de selección le conviene al PAN, indicó que los tres aspirantes a la gubernatura tendrían que hablar al respecto. Hasta ahora Salvador Farías González y Carlos Ernesto Rosado Ruelas se han pronunciado por darle voz a la militancia.

De acuerdo al calendario electoral, los partidos políticos tienen hasta enero para determinar el procedimiento de selección de su candidato. El proceso interno se desarrollará del 4 de enero al 4 de marzo de 2021.

Sí se opta por el voto directo de la militancia, habrá un periodo de precampañas con duración de 40 días, el cual iniciará el 8 de enero y concluirá el 16 de febrero. Con las fechas sobre la mesa los alcaldes de Candelaria y de Campeche tienen hasta el 30 de octubre para solicitar licencia al cargo.

LAS COALICIONES ¿CON EL PRI?

Nordhausen Carrizales afirma que la contienda del 2021 será entre PAN y Morena. Insistió que el PRI tiene cero posibilidades de mantener la gubernatura, pero ante la posible coalición con este instituto político, soltó que la “voz cantante” será la de su dirigente estatal.

“Sé por pláticas que he tenido con él (Pedro Cámara Castillo) que va con todos a explorar las posibilidades, hay aliados naturales como el PRD o el MC, pero él tiene que explorar las posibilidades, en este caso el enemigo a vencer es Morena, no tengo la menor duda”, completó.

Sobre la posibilidad de tener un candidato conjunto PAN/PRI por la gubernatura, se inclinó por esperar el análisis y la definición de una plataforma política. Ponderó que primero se deberá garantizar un proyecto viable para Campeche, el último paso sería el abanderado.

“Sí no emanan propuestas concretas en beneficio de la ciudadanía, no nos pondremos de acuerdo. Antes del candidato tiene que haber un propósito, y es donde se tiene que poner a trabajar los dirigentes de oposición”, puntualizó.

Por último, y en torno a las alcaldías, particularmente la de Carmen donde Jorge Nordhausen es fuerte aspirante a la nominación, expresó que la coalición puede ser total o parcial, en el caso de la Isla, insistió el PAN es la primera fuerza y con o sin alianza podría hacerse del triunfo electoral.