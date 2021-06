Elección pacífica y exitosa, consideran campechanos

Sondeo

La opinión de los ciudadanos es parte fundamental de este día de elecciones, les preguntamos ¿Pudo votar con tranquilidad?, ¿Qué opinión tiene de la jornada electoral?, y ¿Cree que fue una elección ejemplar?

Los entrevistados coinciden en su mayoría que si acudieron a votar en un ambiente tranquilo, las quejas para el Instituto Electoral no faltaron, no cumplieron con los horarios, mala organización con los funcionarios de casillas, pero en general una elección pacífica y exitosa.

Ángel García Gil contestó que: sí emití mi voto con tranquilidad, la jornada fue un poco polémica, muchos dimes y diretes entre candidatos, no me pareció que tuviéramos una elección ejemplar.

Gregorio de Jesús Arteaga dijo que: Sí fue una elección tranquila, pacífica con pequeños detalles pero todo tranquilo, digamos una de tantas que se han realizado igual que siempre con orden.

Rosa Rodríguez respondió: Sí pude votar, aquí estuvo muy tranquilo, con mucha disciplina y cuidado votamos, sí me pareció ejemplar.

Gerardo Pérez Chuc dijo: Sí me pareció que esta casilla estuvo muy tranquila, hubo mucho retraso en la mayoría de las casillas, la falta de funcionarios eso atrasa la jornada electoral, lo único que no me parece es la guerra sucia, que se dieron con todo los candidatos, solo nos queda esperar el ganador y los que pierdan que acepten su derrota.

Manuel Gutiérrez dijo sí vote con tranquilidad, refiriéndome a la casilla todo estuvo bien y tranquilo, fue rápido, podemos decir que sí fue una elección ejemplar.

Brenda Moor dijo que: Sí pude votar en un ambiente tranquilo, hubo mala organización, empezaron en todas las casillas muy tarde, no hubo la seguridad que debería de haber, no llegó la gente que servirían cómo funcionarios, pidieron voluntarios no había gente capacitada para el funcionamiento de la casilla, no me pareció ejemplar.

Wilberth López opina que sí votó con calma y tranquilidad, estuve en la votación como a las 11 de la mañana y todo estuvo muy tranquilo, al final lo importante es ejercer el derecho al voto.

Eli Montejo contestó que: Sí me pareció muy tranquila la casilla, estoy un poco cansada pero saliendo del trabajo pudimos votar, estuvo muy bien, se puede decir que si fue ejemplar.

Javier Canul dijo que: Realmente la jornada electoral estuvo tranquila, el único detalle es que abrieron muy tarde las casillas, en este caso cerraron exactamente a la hora que dice la convocatoria del INE aunque habían dicho que si aún había gente en la fila las dejarían votar y en este caso pues no es cierto, por dos minutos tarde ya no nos dejaron pasar, nos cortaron la libertad del voto, entendería si fuera media hora, o 50, 100 personas pero solo somos dos personas y no nos dejaron ejercer nuestro derecho al voto.

Hazeel Silva dijo que sí pudo votar con tranquilidad, me pareció que estuvo todo bien como no se había visto en otras ocasiones, si me pareció ejemplar la gente estuvo participativa con respeto y guardando las medidas de seguridad.

Marisela López Caamal opinó que si pudo votar con mucha paz y tranquilidad, con optimismo, se me respeto mi voto y sigo confiando en que se sigue respetando, descubrió supuestamente el INE que les estaban dando dinero a los funcionarios de casilla y por eso abrieron muy tarde la casilla pero no sabemos si es cierto, en otro lado oigo que sucedieron cosas feas pero no podemos acusar a nadie, hay que apoyar a la policía al ejército para que agarren al que haga disturbios, y si alguien vino a hacer destrozos a Campeche que lo saquen a la luz, nuestra ciudad es muy bonita y muy tranquila, y al final emitió un mensaje a la ciudadanía celebrando la participación de los campechanos este día de elecciones.

Agradeció a todos por salir a emitir su voto y ejercer su derecho de elección, con gusto y alegría celebra la paz y la tranquilidad que se vio durante esta jornada electoral, lo más importante darle gracias a dios y esperar los resultados del ganador, el triunfo lo tenemos nosotros por haber ejercido la votación.