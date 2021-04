“Eliseo, a Fuerza por México no lo puedes comprar como a Moci”: LG

El abanderado rosa anticipa el pánico de Eliseo de ser derrotado y frustrarle su proyecto de narco-gobierno

“Te mando un mensaje Eliseo: A Fuerza por México no lo vas a dividir no es como Movimiento Ciudadano (Moci) que se pueda comprar. Hay hombres y mujeres con dignidad y de lucha. No nos vas a doblar”, sentenció el candidato a gobernador Luis Alonso García Hernández al recorrer el Mercado Ejidal, en unidad y armonía, con candidatos a diputados locales y la dirigencia estatal del partido rosa.

Ante las evidencias de la intromisión de Eliseo Fernández Montufar en la vida de Fuerza por México, para pretender sembrar la desunión como si se tratara del partido Moci, la cual compró con recursos de dudosa procedencia, quizás financiado por el crimen organizado o dineros “calientes”para manipular a su antojo y saciar sus caprichos y ambiciones de poder, García Hernández, indicó que “el partido rosa está más fuerte que nunca y no logrará desunirnos”.

Indicó que el sentirse derrotado ha despertado el miedo en Eliseo Fernández porque al no lograr imponer un narco-estado, tendría que ajustar cuentas con sus financiadores, los que le están dando millonarios recursos que está derrochando en su campaña, pues les ha garantizado ganar la gubernatura para que les permita sembrar sus huestes.

Acompañado de los candidatos a diputados locales, Olivia Santiago Ramírez, por el Distrito 1; Katherine Jazmín Pacheco Escudero, por el Distrito 2, Ileana Cosgaya López, por el Distrito 3; Sandra Escudero Franco, por el Distrito VI y el dirigente estatal de Fuerza por México, Eduardo Duarte Murillo, García Hernández recalcó que realizan campaña austera, de desgaste de suelas, diálogo, contacto directo con la ciudadanía, palpando la problemática y escuchando las demandas, en congruencia con el ideario obradorista, porque no se puede estar derrochando millonarios recursos como lo hace Eliseo Fernández, ante las grandes necesidades que enfrenta la sociedad, donde familias ni siquiera cuentan para los alimentos.

Al compartir sus propuestas con los locatarios del Mercado Ejidal, García Hernández, recibió muestras de respaldo a su proyecto y lo felicitaron por su compromiso de destinar una Fondo para Mercados de 300 millones de pesos para rehabilitar, remodelar, equipar con cuartos fríos y mejorar la imagen, así como créditos para reactivar la economía y convertir los centros de abastos en generadores de economía social.