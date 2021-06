Eliseo acude a votar, se victimiza al emitir mensaje a ciudadanía

El candidato a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar, acudió a emitir su voto en la casilla ubicada en el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos sección 91, dejando un mensaje a los ciudadanos donde invitó a ejercer su derecho de elección, a que salgan a votar, que no tengan miedo a pesar de lo que ha estado sucediendo.

Manifestó que hoy fue un día histórico debido a la participación ciudadana, aunque las filas estaban un poco lentas, aunque la elección sea tardada, hizo la invitación en general a todos a que tengan paciencia y emitan su voto a favor de la democracia.

No pudo dejar pasar el día sin culpar a los otros partidos de querer generar miedo en los campechanos para que no salgan a votar, una vez más poniéndose como la víctima de los que él llama “los mismos de siempre” en el mensaje que dejó a los ciudadanos, el cual no fue muy emotivo, ya que no es lo que se espera para alentar a los campechanos a ejercer su voluntad al momento de emitir su voto.