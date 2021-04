Eliseo es confrontado por opacidad y él, peleando contra LAYDA

Se defiende el candidato de Movimiento Ciudadano (MOCI), Eliseo Fernández Montufar, de las críticas que recibió sobre su estado durante su informe dominical, donde fue señalado de estar bajo los influjos del alcohol o de alguna droga, acusando que se trata de una guerra sucia por parte de Layda Sansores y su equipo de trabajo.

Sin embargo, usuarios de las redes sociales continuaron con las fuertes críticas y sostuvieron que el candidato de MOCI se encontraba borracho o drogado, pues el vídeo evidenciaba que no estaba en sus cinco sentidos, por lo que consideran que no es digno de gobernar al Estado.

Francisco Carmona Rodríguez: “Si estaba medio borracho, no tiene nada de malo, pero como es candidato y pretende gobernar este estado si está mal”.

Tomás Carballo: “El que siempre ha hecho guerra sucia es Eliseo y ha hablado mal de todos. Y ahora que es exhibido por su propio equipo, no se aguanta. Le gusta hacer, pero que no le hagan, bien llorón el Anaya campechano”.

Carlos Regatzony: “Si vas en primer lugar no tienes que echar culpa a los demás de tus actos, era más fácil pedir disculpas y ya”.

Rita Gómez: “Eliseo ni el mismo se cree, así como dejó el ayuntamiento y trajo gente yucateca a trabajar, fueron los campechano lo que lo pusieron no yucatecos pero sigan creyendo en él, abran los ojos campechanos”.

Sandy Ruiz: “Ahora resulta, es el quién anda de chismoso hablando de todos los demás candidatos, pero digan algo de él y se ofende el pinochín”.

Horacio Hor: “Lo grabó a las tres de la mañana? A esa hora seguramente ya andaba pedo. Normal”.

Susana Salmerón Ponce: “Su cara toda roja…asoleado a las 3 AM y disperso… no coordinaba su comunicación… la verdad solo los ciegos no ven”.

Juan Saravia: “Ni para eso tiene el valor de aceptar su borrachera y le echa la culpa a otros”.

Fueron algunos de los comentarios que se pudieron observar, así como memes que hacían alusión del aparente estado de ebriedad del candidato.