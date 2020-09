Eliseo es corresponsable de la violencia en la 20 de Noviembre: JL Flores

Campeche no merece actos de intimidación ni pistolas para ganar votos

El Alcalde Eliseo Fernández Montúfar es corresponsable de lo ocurrido en la colonia 20 de Noviembre y se evidencia como una persona que no ve por la gente, acusó el Diputado por Morena José Luis Flores Pacheco.

El líder de la bancada morenista ve con preocupación que a meses del proceso electoral, una de las personas que ha alzado la mano para contender por la gubernatura recurra a grupos de choque para intimidar a la gente.

“La ciudadanía ya está mirando con claridad que el Alcalde de Campeche es una persona que no ve por la gente, se preocupa más por aquellos que en su momento le ayudan a intimidar a la ciudadanía y pueden causar daños”, declaró.

Dijo que Morena no permitirá que el miedo sea usado como herramienta electoral, recomendó al Alcalde replantear su estrategia o bien hacerse a un lado para no lastimar a los ciudadanos.

“Que lo piense dos veces el Alcalde de querer intimidar a la gente, porque pareciera ahora sí que, cuando llegue la camioneta del Ayuntamiento toda la gente va a pensar ‘allí debe venir una persona con una pistola’ y eso no se vale no es con miedo como se hacen las cosas”, expuso.

Flores Pacheco, además, hizo un llamado a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (Codhecam) para que intervenga e investigue si los trabajadores detenidos cuentan con permiso para la portación de armas de fuego.

“Se tiene que investigar de fondo y le pedimos al Alcalde que sea para todos los campechanos, si no puede, ya lo vimos que no sabe ser Alcalde para todos los campechanos, pero que no venga a querer intimidar públicamente a la ciudadanía”, completó.

Insistió que los campechanos no merecen actos de intimidación, ni candidatos que recurran a las armas de fuego para promover su imagen y ganar votos, “no queremos equipos de choque, ni tampoco queremos armas de fuego en ninguna elección”.

Reiteró que la Cuarta Transformación ha luchado por una transición entre gobiernos ordenada, sin violencia. Remarcó que Morena seguirá fieles a esos principios y no aceptará que nadie busque por la fuerza molestar al pueblo de México y de Campeche.