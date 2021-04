Eliseo es un corrupto, acusa Layda

En entrevista con youtuber arremete contra ex alcalde

Continúa los conflictos entre Layda Sansores San Román y Eliseo Fernández Montufar, ambos candidatos a la gubernatura del Estado. En una entrevista que concedió al youtuber “El Chapucero”, duro y contundente, Layda Sansores se lanzó contra Eliseo Fernández señalándolo de corrupto por ocultar al menos 492 contratos con empresas yucatecas o factureras.

Sin embargo, ante estas declaraciones donde habla sobre la opacidad del Ayuntamiento de Campeche y supuestos actos de corrupción en la que estaría involucrado Fernández Montufar, la candidata de Morena también recibió fuertes críticas, donde algunos usuarios de las redes sociales hicieron alusión a la frase “tiene cola que le pisen”.

“Habla con el Chapucero que siempre es tendencioso y le tira mala onda al peje, pero en Campeche no quiere hablar con la prensa y no quiere ir al debate”; “Se supone” y “no se sabe”… en pocas palabras, vamos a criticar aunque no sepamos nada… Digna representante de la transformación de cuarta”.

“Eliseo es lo mismo de corrupto y claro tiene una buena estrategia por que se cambio de partido….disque según para limpiar y cambiar su imagen pero bueno ahí nuestra gente si quiere seguir en lo mismo por 6 años más pues que le den el voto. ..porque también nuestra querida Layda tiene cola que le pisen…mejor hubiese otro candidato por Morena”; “Pues la Sra. como alcaldesa de Álvaro Obregón CDMX , desfalcó la alcaldía, no realizó obra, proliferó la corrupción, nepotismo y un largo etc…”.