Eliseo es un corrupto y sinvergüenza: José Inurreta

Para José Inurreta Borges candidato a presidente municipal de la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD) Eliseo Fernández Montúfar no es una víctima sino un sinvergüenza a quien deben investigar y fincarle responsabilidad en caso de comprobársele algún ilícito.

El jueves por la noche, la Auditoria Superior del Estado (Asecam) denunció al alcalde con licencia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECCECAM) por el posible desvió de recursos municipales para la remodelación de predio particular de su propiedad.“Qué bueno, ya era hora que interviniera la Asecam, ya son varias situaciones que ponen a Fernández Montufar en problemas, sus contratos que se niega a transparentar. En octubre seguramente van a ser públicas, pero a lo mejor antes porque las instituciones lo están obligando y presionando”, apuntó.

Reiteró que el Ayuntamiento de Campeche bajo el mando de Fernández fue sumido en la oscuridad, “no hay transparencia y no solo eso, la CFE ya lo señaló hay un problema serio de desvió de recursos, ya huele esto a desvío de recursos y él solito se mete en problemas”.

Expuso que la Auditoría está obligada por Ley a llegar hasta las últimas consecuencias y sí existe daño al erario se fincarán responsabilidades. Lamentó que Eliseo Fernández por mucho tiempo asegurará que era diferente, que no era corrupto y ahora las pruebas lo están evidenciando.Sobre la postura de Fernández, quien asume todos los señalamientos contra él como guerra sucia, le pidió dejar el papel de víctima y empezar a ser responsable por sus actos.

“La clásica, soy la víctima… sí no estuviera cometiendo irregularidades nadie tendría porque señalarlo… él no es una víctima, es un sinvergüenza, no tiene vergüenza porque sabe muy bien que ha cometido irregularidades con los contratos, con los desvíos de recursos con la CFE también hay muchas cosas que aclarar en el SMAPAC, las instituciones lo seguirán presionando, pero en octubre seguramente se va saber todo”.

Y agregó, “yo lo primero que haré llegando es auditar. No es persecución ¿Por qué? Sí no hubiera ningún señalamiento, ninguna acusación, ningún documento clasificado, que no tiene por qué, pero hay un montón de cosas que huelen a corrupción… él hablaba de los corruptos, sinvergüenzas de los que desvían recursos entonces ¿Qué pasó? no hay congruencia”.Pepe Inurreta pidió estar pendientes de todos los temas que surjan en torno a la fallida gestión del ex alcalde que ambiciona ahora, ser gobernador por Movimiento Ciudadano.