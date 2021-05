Eliseo es un delincuente: Duarte Murillo

“Eliseo Fernández Montúfar es un delincuente que se ha dedicado a siempre hacer política sucia y a vandalizar el municipio”, externó el dirigente estatal del partido Fuerza por México, Eduardo Duarte Murillo, al sostener que el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano (MOCI) no le conviene a Campeche, luego de ser señalado de presuntos desvíos de recursos durante su administración como alcalde y hasta el momento no mostrar pruebas que demuestren sus inocencia.

Indicó que no ha querido responder a las acusaciones en su contra debido a que carece de pruebas y no tiene evidencias que lo amparen de que llevó una buena ejecución de los recursos públicos en el Ayuntamiento de Campeche. “Él no sabe dar la cara y solo quiere confundir a la ciudadanía”, expresó.

Duarte Murillo dijo que prueba de ello es que hace unos días mandó a presuntamente vandalizar y destruir el interior del partido rosa, “quiso armarnos un zafarrancho, le comprobamos que fue el actor intelectual, gente infiltrada que está en nómina con él, pagados por él, los está sobornando y bueno, se toma del que viene porque qué se puede esperar de este personaje”.

Recordó, de igual manera, la balacera de hace algunos meses atrás en la colonia 20 de Noviembre, donde se vieron involucrados trabajadores del Ayuntamiento de Campeche y allegados al Alcalde con licencia Eliseo Fernández. Por ello el dirigente estatal de Fuerza por México aseguró que Montúfar llevaría a la inseguridad al estado y se perdería la paz de caminar por las calles con las familias.

“Hago un llamado a la ciudadanía, que no tomen en cuenta a esta figura política y analizar lo que mejor le conviene al estado para ser dirigido con experiencia y eficacia. Eliseo Fernández es una farsa, un circo”, puntualizó.