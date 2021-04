Eliseo es un farsante, contraataca Erick Reyes en Redes Sociales

“Eliseo Fernández Montufar es un mentiroso y el embustero número uno en esta contienda electoral”, así salió a la defensa de sus candidatos el dirigente estatal de Morena, Erick Reyes León, a través de un vídeo que circula en redes sociales. Parece ser que los conflictos entre Morena y Movimiento Ciudadano (MOCI) no tienen fin, los ataques, dimes y diretes están a la orden del día, ya no solo entre los candidatos que se han dado con todo en estos días, sino ahora también el dirigente estatal del partido guinda.

En el vídeo, duro y contundente, se fue contra Fernández Montufar a quien le dijo que se ve en la necesidad de mentir desde que despierta y se duerme, intentando hacer creer a los campechanos que él es el cambio verdadero cuando no es así.

“Se ha dedicado a mentir incansablemente cada vez que habla y cada vez que piensa, él no representa ningún cambio, él es más de lo mismo, es parte de esta alianza perversa y para muestra un ejemplo”, acotó.

Refirió que Fernández Montufar está acobijado también por ex priistas, como Roberto Alcalá Ferráez, ex Coordinador de campaña de Claudio Cetina Gómez, ex Secretario de Medio Ambiente en Campeche y ex operador de Antonio González Curi y Vicente Cruz Ramírez, ex Delegado de Prospera y candidato suplente a Diputado federal por el PRI.

“Y así una larga lista, Wilbert Cabañas, Marcos Pinzón, Rashid Burad, Claudio Cetina, Enrique Pérez, Ricardo Alcalá, Tito Balmes, Manuel Angulo, Mauricio Cen, Ernesto Castillo, Alejandro Gallegos, Walter Olivera, Sheila Rojas y Erika Canché, todos ellos, estimado candidato, forman parte de tu equipo y todos son del PRI, eres más de lo mismo, no representas ningún cambio, deja de mentirle al pueblo, al que le miente al pueblo no está con él y tú eres un mentiroso”, manifestó.