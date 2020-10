Eliseo no cumple hasta ahora: Bonfil y Melchor Ocampo

No está trabajando y en total abandono tienen a las localidades rurales el Presidente Municipal de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, denunciaron los Presidentes de las Juntas Municipales de Melchor Ocampo y Alfredo B. Bonfil.

Sumamente molestos se apersonaron en las afueras de la Comuna para solicitar al Edil cumplir con sus promesas y atender todas sus necesidades.

El Agente Municipal de Melchor Ocampo, Ramón Aguilera Martínez, dijo que sus comunidades se encuentran totalmente abandonadas y señaló sus principales necesidades, entre ellas, ampliación de red eléctrica, ampliación de agua potable y hasta medicamentos.

“Las comunidades están muy abandonadas, Melchor Ocampo atiende a 6 comunidades: Pénjamo, Kikab, López Portillo, Nayarit y Quetzalcóatl. Necesitamos que trabajen más, nuestras principales necesidades son la ampliación de red eléctrica, ampliación de agua potable, las calles, medicamentos y hasta un domo que la mayoría de las comunidades tienen pero nosotros no”.

Señaló que la Junta Municipal de Melchor Ocampo solo recibe 48 mil pesos de total de recursos para pagar recibo de agua potable, nómina y alumbrado, por lo cual se encuentra atado de manos porque no le alcanza para nada.

Por su parte, el Presidente de la Junta Municipal de Alfredo V. Bonfil, dijo que se encuentran todavía inundados y lamentó que el Alcalde sigue sin visitarlos, los tiene en el olvido y solamente aparece en las fotos de las redes.

“Qué ha hecho Eliseo, solamente 300 metros de calle y de ahí no ha regresado, prometió hacer terracería, llevar maquinaria y no lo ha hecho, ya hasta va pedir licencia, pero nos gustaría que se acercara, no solamente es tomarse las fotos, hay que trabajar enlodarse las botas”.

Los Presidentes de las Juntas Municipales coincidieron que Eliseo Fernández no trabaja, no ha cumplido sus compromisos y, por lo tanto, la gente ya no confía en él.