Eliseo quiere oír la versión de colonos pero sin Noé, filtran llamada de Katia Ruiz a Adrian “N”

En redes sociales circula un audio en el que la asistente de Elíseo Fernández llama a un tal Adrián “N”, para invitarlo a que acuda a las oficinas del Alcalde el lunes próximo, para que conozca -el Presidente Municipal- la versión de los vecinos de la colonia 20 de Noviembre, de los hechos violentos del jueves pasado en donde resultó un vecino baleado y está al borde la muerte, pero sin la presencia de Noé Quijano.

El aludido revira diciéndole que mejor Elíseo vaya a la colonia, pero Katia Ruiz le insiste que él vaya a las oficinas en el Centro de la ciudad para que Fernández Montúfar le dedique todo el tiempo necesario a él y “a su gente”.

En una grabación, de más de 12 minutos, hay discusión y el dirigente de la colonia no cede. Discuten el porqué Adrian “N” no tiene buena relación con la Diputada Rabelo de la Torre, explicando que ya después de haber reparado “como 12 luminarias”, llegó la Diputada a tomarse la foto y a decir que ella había realizado la reparación, por lo que “le eché $&€%# en face”. Por eso no tienen buena relación.

Adrian “N” le ofrece que si va Elíseo a la colonia le garantizaba que Noé no va a estar. Pero no cedió la interlocutora Katia.

Otra parte de la discusión fue por la tubería del agua potable. Reclamó Adrián que durante la campaña le ofreció el Alcalde que le iban a pavimentar su calle, pero ni una de las promesas le cumplió el ahora Presidente Municipal.

La asistente del Alcalde le ofreció hablar con su jefe para ver si decide ir a la colonia, pero no se lo asegura.

Así se van por los más de los 12 minutos de charla que por momentos fue discusión, para quedar en hablarse otra vez para confirmar si van el lunes a la oficina del Ayuntamiento.

Con la filtración de semejante audio, se vaticina que esa reunión para el próximo lunes, es algo que no va a suceder.