“Eliseo, respeta la ley”, exige Diego Gutiérrez

El mal asesorado Alcalde originó un grave conflicto dentro de la Comuna, aseguró el dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Diego Gutiérrez Hernández.

Afirmó que había sido mencionado con anterioridad que la Ley Orgánica del Municipio es clara, y después de ser Regidor, el hoy dirigente del tricolor en la capital del estado, indicó que en el tema de los permisos se evidenció un gran desconocimiento del hoy Alcalde, Eliseo Fernández Montufar.

“Al Presidente Municipal probablemente no se le asesoró bien y no lo revisó con calma y ahora está en esta situación complicada”, dijo, pues no existen licencias por periodos indefinidos.

Pidió al Gobierno Municipal respetar la Ley Orgánica, mientras que a las respectivas instituciones aplicar todo el peso de la ley y proceder conforme a lo establecido, pues dejó en claro que nadie debe estar por encima de la ley.

Al parecer y de acuerdo a lo dado a conocer por los Regidores del PRI, Eliseo Fernández superó los más de 30 días de permiso, y de acuerdo a la ley, al existir una ausencia, solo queda la separación del cargo.

“Hay un respaldo a los Regidores del PRI, ya que cuentan con el sustento legal para considerar que Fernández Montufar violentó la ley municipal”, añadió.

Finalmente, Diego Gutiérrez Hernández dijo que el PRI fue quien creó muchas de las instituciones que hoy rigen la vida jurídica del país, y en este caso del municipio, por lo cual hay confianza en el actuar de estas.

“Cuando ha gobernado el municipio el PRI siempre ha habido puertas abiertas para todos, pero hoy en cambio no se sabe qué pasa dentro de la Comuna, de quien maneja los recursos y como se ejercen se desconoce, es evidente un oscurantismo dentro del Ayuntamiento de Campeche”, concluyó.