Eliseo siempre ha sido violento: Diputadas

El pasado domingo, el candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montufar, en redes sociales tachó de “ratas” a los integrantes de la coalición “Va X Campeche”, sin embargo, no pensó que recibiría una respuesta certera y contundente por parte del aspirante a gobernador, Christian Castro Bello, quien lo puso en su lugar exhibiendo los malos manejos y arbitrariedades que se le acusan al alcalde con licencia durante su administración.

Por consiguiente, las reacciones no se hicieron esperar por parte de los legisladores, la Diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Leonor Piña Sabido, comentó que el candidato Eliseo Fernández siempre ha sido un hombre violento que incita a la violencia. De igual manera, señaló que en su administración siempre se cometieron actos de vandalismo hacia la misma ciudadanía, pues es su forma de hacer política y al verse perdido tiene que buscar de qué engancharse para poder figurar.

Destacó que las autoridades electorales deben tomar una postura respecto a lo sucedido para que las campañas sean con propuestas y en un ambiente de paz, ya que los ciudadanos no quieren este tipo de actos violentos. Recordó también que en la administración de Eliseo se agredieron a mujeres y en su momento a personas con armas de fuego. Al final dijo que cree que los campechanos valoran el estado de paz en el que vivimos.

Por su parte, la Diputada priista, Guadalupe Torres Arango, comentó lo siguiente durante la entrevista: “Es un candidato que obviamente siempre lo hemos visto con acciones violentas hacia los hombres y las mujeres, pues recordemos había mujeres en esta fotografía y eso ya es un tema de violencia de género, creo que ahí el INE e IEEC deberían estar haciendo algo al respecto porque no podemos permitir que este tipo de candidatos lleguen a cargos de elección popular y, sobre todo, porque la gente toma conciencia y empieza a razonar perfectamente lo que va a pasar este 6 de junio.

El día de la elección los campechanos esperan que queden fuera todos esos candidatos que ejercen la violencia, que dividen a los equipos con acciones para poder ganar como ha sido el caso de Eliseo Fernández Montufar, creo que vale la pena que se le ponga un alto, pero el mismo alto se lo va a poner la ciudadanía porque son personas que no se dejan y ya están atentos y muy alerta a todo lo que está sucediendo.

Definitivamente las palabras de discriminación de Eliseo calentó los ánimos y todo el mundo comentó en las redes sociales, pero el final del día hay que analizar muy bien las posturas de un candidato que siente que ya no puede dar más y entonces ejerce la violencia como medio de poder.

El órgano electoral debe ponerle un alto con multas, porque nosotros no podemos vivir en estas circunstancias, sobre todo, que quienes están en la cabeza de la representación popular lleven este claro ejemplo a nuestras niñas y niños, por tal motivo se está convirtiendo en una gran preocupación todo lo que nuestros jóvenes están viendo, desde vídeos de publicidad ejerciendo y llamando incluso a la violencia con acciones de pleito como la frase ‘estamos listos para la lucha’; por lo tanto, creo que ese tipo de actos se encuentran fuera del contexto de la política.

Las campañas hoy deben ser de propuestas, hechos y resultados, lógicamente Eliseo no tiene nada de eso, por el contrario, si tiene un municipio al que le quedó a deber muchísimo y para ello basta con aterrizar en alguna de las colonias aquí en Campeche o en las comunidades donde no hay acciones que verdaderamente impacten y ayuden a la ciudadanía, y sí, está pretendiendo engañar a las zonas rurales con poner luminarias, cuando aquí en la ciudad tenemos parques completamente apagados porque simplemente no se le da la gana atenderlos. De igual manera, vemos muchas colonias en malas condiciones y con malos servicios públicos, entonces hay que analizar de qué se trata toda su palabrería y el engaño del pico y de la pala”, dijo.