Emplacamiento vehicular, sin incremento: Cárdenas

El nuevo diseño muestra la riqueza natural y cultural del estado a través de imágenes de un jaguar, la flor de cuatro pétalos de la Máscara de Jade de Calakmul, la Atalaya que simboliza la ciudad amurallada, la vegetación de la selva campechana y la brisa marina

Del 8 de enero al 31 de marzo dará inicio el emplacamiento vehicular 2020 en toda la entidad, dio a conocer la secretaria de Finanzas (Sefin), Guadalupe Cárdenas Guerrero, tras aclarar que no hubo incremento alguno.

En conferencia de prensa, estuvo acompañada por los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jorge Argáez Uribe; el titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG), Gustavo Ortiz González; y del secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Manuel Lanz Novelo.

Señaló que esta acción se efectúa cada tres años, como parte del acuerdo mediante el cual se fijan las características y especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de identificación y revalidación, y tarjetas de circulación para los diferentes tipos de servicio que prestan los automóviles, autobuses, camiones, motocicletas y remolques matriculados en la República Mexicana, así como la asignación de la numeración correspondiente a cada entidad federativa y disposiciones para su otorgamiento y control, así como de la licencia federal de conductor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 2000.

Especificó que este 8 de enero inicia el emplazamiento solo para motocicletas y a partir del 20, para automóviles.

Asimismo, de acuerdo al artículo 74 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, y en el marco del Convenio de Coordinación de Hacienda celebrado con los municipios del Estado, el costo de los derechos de canje de placas, consiste en juego de placas de circulación, incluyendo calcomanía y tarjeta de circulación, para el año 2020 serán de 13.5 Unidades de Medida (UMA) para automóvil servicio particular o privado, de alquiler de servicio público local, camión o vehículo de carga de servicio particular o privado y de servicio público local; al igual que para autobús o camión de pasajeros sea de servicio particular o privado o público local.

En tanto que, para motociclistas servicio particular o privado público, será de 4.5 Unidades de Medida (UMA); placas demostradoras 20 Unidades de Medida, y de bicicleta 1.15 Unidades de Medida.

Entre los requisitos para el emplacamiento o canje de placas son: Última tarjeta de circulación del vehículo, entrega de juego de placas anteriores del vehículo, cubrir el costo de acuerdo al tipo de placas, cubrir los adeudos de años anteriores si hubiere.

El trámite se podrá realizar dentro del primer trimestre del año, es decir de enero a marzo de 2020.

Por su parte, Lanz Novelo recalcó que los trámites del Registro Público Vehicular continúan y siguen siendo gratuitos, y agregó que quienes ya hicieron en tiempo y forma este trámite no tendrán que hacerlo de nueva cuenta.

Los pagos se podrán hacer en el Centro de Canje u Oficinas Recaudadoras en todo el Estado a partir de las 8:30 horas a 20:00 horas.

Se aclaró que no es necesario ni condicionante para el canje de placas presentar el recibo de pago del impuesto predial.

