Empresa Pasa se iría de la isla

El contrato entre la Comuna y Promotora Ambiental vence en octubre; por su trabajo deficiente no debe permanecer; hay tres interesados en sustituirla en la recolección de basura

El próximo 11 de octubre termina el contrato entre el Ayuntamiento del Municipio de Carmen y la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (Pasa), y hasta el momento existen tres empresas que están interesadas en obtener la concesión para prestar el servicio de recolección de basura, una de ellas con inversión inglesa; aún está pendiente la deuda de aproximadamente 50 mdp de la Comuna con la empresa regiomontana.

El secretario de la Comisión de Servicios Públicos, Luis Ramón Peralta May aseguró que Pasa se debe ir, incluso convocó a la población a que se sumen a la exigencia de que la empresa ya no siga con el servicio, pues tiene camiones inservible y viejos, el relleno sanitario no está conforme a las normas y ha tenido varios plantones de sus trabajadores por falta de equipos, uniformes y herramientas.

Aseguró que analizan las tres propuestas que entregaron las empresas interesadas, la más atractiva es la inglesa, donde se comprometen a que toda la basura será incinerada y reciclada, no habrá ya un relleno sanitario, mientras que las otras dos han propuesto no cobrar por el servicio de recolección de basura, sino sacar la ganancia de la venta de los productos reciclables, lo que sería un ahorro para la Comuna.

Las negociaciones con los representantes de las empresas se pararon por la pandemia del Covid-19 y cuarentena, pero se tiene contemplado realizar reuniones para poder negociar el mejor acuerdo para la población carmelita, pero recalcó que Pasa se debe ir, además de que las autoridades buscaran la forma de saldar el adeudo para que esto no sea una excusa para seguir con la concesión.