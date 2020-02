Ayuntamiento vendió mayoría de boletos del Carnaval a yucatecos

Campechanos se inconforman ante la disposición del Ayuntamiento de vender más de mil 200 boletos foráneos; personas que hicieron fila por horas se quedaron sin poder accesar

Se desata la polémica en torno a la venta de boletos para acudir a las diferentes coronaciones del Carnaval de Campeche en su edición 2020. Desde el martes, ciudadanos han manifestado su inconformidad por la falta de organización e irregularidades.

Campechanos que estuvieron haciendo fila desde una noche antes de la apertura de las ventanillas para la venta de boletos, aseguraban que no eran ni las dos de la tarde y los boletos para las principales coronaciones y domingo de carnaval donde se presentará el reguetonero Daddy Yankee ya se habían agotado en las áreas principales de la zona azul, causando aún más molestia que la página Ready MID de Mérida, Yucatán, que aparentemente se trata de un medio de comunicación que presumía que ya tenían los boletos, e incluso, fuentes extraoficiales señalaban que ya estaban disponles para entregar en una tienda departamental de la misma ciudad.

De manera anónima, algunos ciudadanos por miedo a represalias se quejaron al respecto de esta situación, ya que lamentaron que no se les dé preferencia a los campechanos que desde horas han lidiado con el sistema de la empresa E-ticket para adquirir sus boletos en línea o de estar casi un día completo haciendo fila.

Otras personas dijeron que aunque el edil panista había dicho que durante toda la noche entregaron los boletos, no fue así, y personal del Ayuntamiento les dieron a conocer que se vendieron más de mil 200 boletos foráneos.

“De dónde sacaron tantos boletos, yo creo que el Ayuntamiento se agarró los boletos para cada una de las dependencias como Desarrollo Económico, Tesorería, Smapac y dónde quedan los demás boletos, se me hace injusto que nos quieran ver la cara de tontos porque no la tenemos, estamos haciendo cola desde la mañana, se me hace injusto que no nos quieran dar la cara por el Ayuntamiento, nos acaban de cerrar las taquillas y nos dijeron que se iba quedar abierta toda la noche”, manifestó una ciudadana.

“Por qué a los campechanos no nos dan preferencia, somos los que pagamos impuestos y todo predial, entonces, quién nos da una solución, no lo vemos por parte del Ayuntamiento, es un pésimo servicio el que nos están brindando”, aseguró.