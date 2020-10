Empresarios de Carmen son cobardes; exhorto de Congreso no sirve, no somos cobratarios: Luis García

Los empresarios de Carmen tienen que denunciar a Pemex para que les puedan pagar, señaló el Diputado independiente Luis García Hernández, también invitó al Consejo Coordinador Empresarial de Carmen y a los empresarios a presentar una denuncia contra Pemex ya que explicó que si se ventila un juicio obligatoriamente se les pagará.

Respecto a la petición que su homologo panista Jorge Nordhausen Carrizales ha hecho en el Congreso para exigir el adeudo de la paraestatal, aclaró que el Poder Legislativo ya hizo lo que tenía que hacer y no puede hacer más porque ya aprobaron un exhorto a Pemex para que pague.

“Los exhortos solamente sirven para decirle a la dependencia que por favor se les pague pero no es un órgano de gran poder para obligarlos, yo creo que aquí ellos tienen que presentar una denuncia ante la PGR para que puedan cobrar este recurso. En otros Estados de la República cuando sucede esto, los empresarios se manifiestan. Hay Consejos Empresariales de otros estados que se han unido y se han manifestado hasta en contra del gobierno federal, pero aquí Carmen no pasa nada, mandan a alguien a hacer ruido pero los principales interesados no hacen nada ni dan la cara siquiera”, expresó.

Recalcó que desconoce si el diputado panista tiene una empresa y también le deben o simplemente lo manden, pero ya no hay un sustento que vaya al Congreso del Estado, pues no se puede hacer más con esta situación. Comentó que los empresarios son unos auténticos cobardes porque no dan la cara, ya que no ha habido una sola nota del Consejo Coordinador Empresarial Carmelita donde manifiesten su inconformidad con PEMEX y por lo que considera que es una simulación, ya que dijo que si de verdad hubiera una necesidad que se les pagara, se manifestarían y se ofreció a acompañarlos a presentar la denuncia ante el ministerio público. Detalló, que aquí el único afectado es el trabajador y señaló que en muchas ocasiones la falta de pago por parte de PEMEX es mentira y lo dicen para no pagarles a los trabajadores.