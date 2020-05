Empresarios proponen 68 ideas para recuperación económica y AMLO los desprecia acusando que si quiebran, asuman derrota

Irresponsable comentario del Presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el sector empresarial, no es justo que menosprecie a los empresarios mexicanos, cuando del mismo dinero que sale de las empresas con el pago de los impuestos, lo utiliza para impulsar sus programas sociales, manifestó el presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Jean Du Bar del Río.

“Obviamente, con nuestro dinero él realiza todos esos programas que bueno no estamos en contra y vemos de forma positiva, que beneficien al adulto mayor que ya bastante han trabajado y que se merece ese tipo de apoyos o a quienes menos tienen, sin embargo, ante esta contingencia yo creo que es muy irresponsable pensar que si las empresas tienen que quebrar que quiebren”, señaló.

Refirió que debe ser todo lo contrario y más que nunca debe apoyar a los empresarios que son los que generan economía y empleos en el país, por lo tanto, la situación que viven actualmente por la pandemia no debe pasar desapercibido y caer en solamente en sus responsabilidades.

“Nos está dando las espaldas y dejarnos todo a nuestra responsabilidad, no debe ser así, debe ser una responsabilidad compartida porque al final si muchas empresas que están cerrando ha sido por la falta de apoyos que hemos tenido por parte de la misma federación y entonces no dejaré de decir que se me hace muy irresponsable esas declaraciones por parte del Presidente”, sostuvo.