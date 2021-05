Empresarios “razonables” no le venden al gobierno

“Los empresarios razonables no nos metemos a venderle al gobierno porque sabemos que nunca va a pagar, cuántas veces oímos que alguno de los niveles de gobierno tiene facturas por años, en cuanto a las elecciones, de los rubros de los agremiados que podrían estar beneficiados en hacer venta directa a partidos o candidatos tampoco han habido. Yo creo que todos lo están trayendo de otros estados por la economía ha habido desplazamiento de la industria campechana por yucatecos”, comentó el Presidente de Proinnovadores Campechanos A.C. Fernando Pérez Gallegos.

Esto se debe mayormente, expresó, porque es la única economía más cercana, más fuerte a diferencia de la economía campechana donde es normal que el costo de un producto en Campeche salga más caro a como cuesta en otros estados y nosotros decidimos las ventas de mayor riesgo, el campechano normalmente paga en efectivo porque es el que maneja el flujo de dinero a diferencia de estar en gobierno, en partidos o candidatos porque ahí se entregan facturas y es otro el riesgo.

Prácticamente ningún municipio nunca ha manejado un programa para apoyo a los empresarios como tal, solamente lo del descuento de la licencia de funcionamiento. No ha habido una política para tratar de sacarlos de esta situación.

Señaló que la autoridad sanitaria que los obliga a sanitizar a usar el gel antibacterial pero tampoco la Secretaría de Salud no ha tenido la imaginación para lanzar un programa a los empresarios donde ellos puedan comprar productos a bajo costo y después venderlos a los empresarios.

Hasta ahora, como empresarios, ha sido nulo, del Gobierno Federal el apoyo, hace unos años estaba el Instituto del Emprendedor y este Gobierno Federal prácticamente lo desapareció y no hay ningún tipo de apoyo que pueda acceder.

“El Gobierno estatal lo único que está dando son créditos pero los empresarios no podemos tener una carga más de un crédito cuando las condiciones no están favorables para tener liquidez o flujo, de qué sirve que me presten $50,000 y a final de cuentas por la falta de ventas, por la crisis que estamos viviendo, no voy a tener flujo para pagar o devolver, es cierto, los intereses son mínimos pero hay que pagar”, comentó.