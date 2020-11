Empresas están en crisis por la falta de pago de Pemex

El dirigente empresarial dice que después de dos años la petrolera no ha logrado resolver sus problemas financieros

Si Petróleos Mexicanos (Pemex) no libera los pagos a sus proveedores, se recrudecería la crisis que actualmente enfrentan las empresas carmelitas a los que desde hace cinco meses no les paga, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen, Alejandro Fuentes Alvarado, agregando que llevan dos años con la reestructura dentro de la empresa productiva pero no han logrado resolver los problemas financieros.

La deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) con sus proveedores asciende a los 150,000 millones de pesos, monto que representa un crecimiento de 18% respecto al segundo trimestre del 2019, y no será saldada hasta después del 2021, y los proveedores no pueden adelantar o concluir los contratos asignados por no contar con solvencia económica.

Aunque aseguró que los funcionarios de la empresa productiva del estado crearon una comisión para tener reuniones periódicas con los empresarios carmelitas, no se les da una fecha concreta para que la petrolera mexicana reactive el pago de facturas, por lo que se vaticina un cierre de año complicado, sin embargo, estarán al pendiente de que Pemex cumpla con el compromiso de pagar a sus proveedores.

La posible intervención del gobernador Carlos Miguel Aysa González que se comprometió a dialogar con Octavio Romero Oropeza en su próxima visita al municipio de Carmen, podría generar buenos resultados, recordando que en octubre del 2019 intervino y en diciembre Pemex pago parte de las facturas pendientes.