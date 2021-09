En Alerta por Violencia de Género en la Entidad

La activista en pro de la defensa de los derechos de la mujer y en contra de la violencia a las mismas, Catalina del Toro, remarcó que en Campeche se debe levantar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres luego de que en días pasados se levantara parcialmente esta declaratoria para el estado.

Indicó que resulta de suma importancia que el nuevo gobierno establezca y ponga en marcha a la brevedad, las políticas públicas en razón de género y en contra de la violencia a niñas y mujeres de la entidad.

Precisó que genera preocupación que en el Estado se tenga ya registro de triple feminicidio donde se tuvo involucradas entre las víctimas a menores de edad.

Urgió el que la Gobernadora se humanice más hacia el caso lamentable y ponga énfasis en hacer justicia, sin que represente algo personal ni partidista, sino garante de la prevención a la violencia de mujeres y niñas de Campeche.

El hecho, dijo, da constancia de que en el estado se ha dejado de insistir en el tema, pues el que no se tengan grandes números como en otras entidades, no significa que no pase o siga aconteciendo.