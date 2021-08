En Campeche segunda ola de contagios y en el mundo, tres

“En este momento a nivel mundial se vive la tercera ola, pero nosotros realmente no tuvimos una segunda como tal, el repunte que hubo en febrero fue mínimo y se controló afortunadamente rápido, es por ello que solo representó una ligera onda”, afirmó el Subdirector de Salud Pública en Campeche, Manuel Julián Zaldívar Báez, al señalar que el incremento descontrolado de personas contagiadas propició a que la curva epidémica creciera representando una tercera oleada por Covid-19, sin embargo, a nivel local durante la segunda avalancha de contagios la población actuó de manera responsable.

“Las olas que se mencionan son solamente el incremento de casos en la pandemia, toda vez que hay mucha gente susceptible porque no se ha vacunado o no ha tenido la enfermedad y no ha adquirido inmunidad por esas dos circunstancias.

Podemos tener oleadas que pueden ser mayores o menores y esto dependerá muchísimo de la participación de la población, nosotros haremos todo lo posible por estar atendiendo a todo aquel que requiera atención tanto ambulatoria como hospitalaria, hay que recordar lo que pasó con la influenza en 2009 que se convirtió de igual manera en epidemia y tardamos 4 o 5 años en retomar la normalidad en ese sentido y vivir bien con la influenza.

Tal y como sucedió con la influenza y actualmente con el Covid-19, las mutaciones del virus van a estar haciendo que en algún momento tengamos repuntes en algunos meses o en algunos años, pero esto dependerá de la respuesta de la población. Es así como olas podemos tener de aquí hasta incluso 2 o 3 años más, pero todo dependerá de nuestras capacidades, tanto de la población de participar activamente en la prevención como en que lleguemos a estar todos los campechanos vacunados”, dijo.