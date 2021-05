En desacuerdo con Morena y Erick Reyes por criticar preferencias personales

Sondeo

Un sondeo realizado por periódico El Sur de Campeche para conocer la opinión de los campechanos sobre el tema de que el Presidente del partido Morena fue acusado de homofóbico y de fingir ser defensor de los derechos de la comunidad LGBT, con las siguientes preguntas:

¿Está usted de acuerdo en que se le falte al respeto a una persona o colectivo por sus preferencias, por ser protegido de Layda Sansores?, ¿Cree usted que sea válido que desde una posición de presidente de partido, un dirigente insulte a alguien por sus preferencias personales? Y ¿Está usted de acuerdo con que Erick Reyes sea protegido de Morena y Layda Sansores?

Entrevistados coinciden en estar en desacuerdo ante las ofensas y faltas de respeto a cualquier persona por sus preferencias.

Alejandro Rodríguez dijo que no está de acuerdo en las faltas de respeto de ningún personaje menos aún por una preferencia del tipo que sea, no es válido ni debe ser permisible los insultos por una preferencia sexual o personal, no sé si sea su protegido pero ante cualquier ofensa espero sea analizado el tema.

Gerardo Mengual respondió que no está de acuerdo, nadie tiene derecho a ofenderte.

Rocío Chávez contestó no, no estoy de acuerdo, nadie tiene derecho a faltarnos al respeto.

Dolores Puch dijo que no está de acuerdo, la libertad de expresión, de género y de religión debe ser respetada, no sé si sea su protegido pero espero que haya alguna sanción.

José Sánchez Vera respondió que no está de acuerdo, mucho menos por un dirigente de partido.