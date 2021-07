En desacuerdo de pagar cuotas al IMSS si no hay ni medicamentos

A pesar de que en servicio de seguridad social, les descuentan dinero por IMSS e ISSSTE, ¿Está usted de acuerdo en seguir pagando cuotas por el mal servicio?, ¿Le sirve de algo que usted siga pagando seguridad social si no le da seguridad médica?, ¿Estaría usted de acuerdo en ya no pagar sus cuotas y que estas sirvan para médico privado o de farmacias, que de todas maneras así sucede?, ¿Cuánto gasta usted por consulta o medicamentos en lugar de ir a “implorar” un servicio sin calidad al IMSS o al ISSSTE?, ¿Todavía cree que va a haber un servicio médico como el de Canadá o Dinamarca como ofreció AMLO o es una mentira más del Presidente?

Germán Martínez dijo: No estoy de acuerdo ya que ni los medicamentos hay, no sirve de nada, ya que si nos cobran pero ni te dan atención y ni siquiera te tratan con amabilidad, claro, así con lo que ya no pagaría al menos pagaría la consulta particular, entre 500 y 600 pesos aproximadamente, la verdad no creo que el servicio médico del IMSS y del ISSSTE cambie.

Lucía Chac respondió: No creo que lo que me descuentan de cuota al mes me dé para pagar una operación, si me sirve pues una operación en estos tiempos no es nada barata, si la cuotas que nos descuentan cubrieran una operación de alto riesgo si, pago lo necesario para restablecer la salud, en lo que cabe y en lo personal creo que está mejor el servicio que en otros gobiernos anteriores.

Beatriz Moreno Dzul contestó: Sí estoy de acuerdo, si pago mi cuota porque hasta este momento no he recibido mal servicio, en cuestión de consulta particular que el servicio siempre es mejor, pues lo preferiría y no lo pagaría.

Elizabeth Chan López dijo: Sí estoy de acuerdo, la atención es mala pero para el retiro si necesito pagar la cuota, si seguiría pagando pues en mi trabajo las incapacidades cuentan, en consulta particular de $1000 a $1500, no, eso es mentira del Presidente ya que a los niños con cáncer los abandonó.

Miguel Puerto respondió: No queda de otra es poca la atención pero es necesaria, para nada, estaría mejor que el seguro si no puede dar la atención que pague los particulares, casi no lo uso, es poco a poco no puede cambiar todo de golpe pero así como lo veo jamás vamos a estar como los países desarrollados.