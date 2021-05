En desacuerdo el intento de Amlo de anular las elecciones

Sondeo

El Presidente no quiere perder lo que tiene ganado y quiere anular la elección, y una de sus estrategias de discurso es que NO ES CONFIABLE (para él) EL INE. Al hacer estas preguntas, ¿Está usted de acuerdo con López Obrador con querer “reventar” la elección porque el INE no se pliega a sus imposiciones?, ¿Está usted de acuerdo con el discurso de Morena de ser “víctima” de las instituciones democráticas como el INE?, Al no querer registrar Morena representantes de casillas, ¿estaría usted de acuerdo que el día de la votación quieran hacer escándalo en las casillas y antes de los resultados quieran acusar al INE de anti morenistas?

Los entrevistados coinciden en no estar de acuerdo con sus imposiciones.

Orlando Chuma Rodríguez dijo: si estoy d acuerdo porque el INE siempre ha sido corrupto, fue un fraude las elecciones anteriores, no estoy de acuerdo con los escándalos.

Adriana Tapia respondió que no está de acuerdo, todos los partidos deben tener representantes de casillas, con los escándalos no estoy de acuerdo.

Yazmín Vázquez dijo que no está de acuerdo, creo que no es víctima de nada, no estoy de acuerdo con los escándalos.

Claudia Heredia contestó que no está de acuerdo, pero piensa que si fuera libre y democrático, no debería haber nadie cuidando sus votos, pero no acepto los escándalos.

Jorge Chuc Ehuán respondió que no está de acuerdo en que el Presidente imponga sus decisiones, Morena no es víctima de nada, el día de la elección no debería haber escándalos, ni robo de votos, la votación debe ser libre y democrática.