En la guerrilla de mediciones / Encuestas pervertidas y gana quien las paga

La realización de encuestas con fines políticos, deben apegarse a los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) consideró la Diputada Leonor Piña Sabida. En los últimos meses, se han difundido diversas mediciones que buscan posicionar a los partidos políticos y candidatos a la gubernatura en la preferencia de los ciudadanos; en ese sentido, recordó que existen reglamentos de cómo manejar estos ejercicios de percepción.

“Las encuestas deben ser apegadas al procedimiento establecido para realizarlas, e incluso el resultado puede estar reflejando el sentir del momento en el que fueron realizadas, sin embargo, para poder darle objetividad a esa encuesta tendríamos que analizar el contexto bajo el cual fue realizada”, mencionó.

Piña Sabido dijo que sí bien todos “ganan” en sus encuestas, los ciudadanos tendrán la última palabra en la elección del año entrante; aseveró existe una sociedad informada que a diario investiga y crea un criterio propio, mismo que en seis meses será totalmente diferente al de ahora. ENCUESTAS SE ESTÁN PERVIRTIENDO

Por su parte el Diputado José Inurreta Borges consideró que ciertos ejercicios de percepción están siendo manipuladas, al punto de generar confusión entre los campechanos. Puso ejemplo las elecciones de Coahuila e Hidalgo, donde Morena ganaba en cada una y al final no fue así.

Desde su perspectiva, muchas mediciones hechas en redes sociales (Facebook o WhatsApp) son fácilmente manipulables lo que contribuye a la confusión entre los ciudadanos.

“Creo que no ayudan, creo que la gente en la calle todavía no sabe por quién va a votar, me refiero a las elecciones de Campeche, yo detecto que la gente está indecisa, no es confiable ninguna encuesta… los campechanos ya no se creen las encuestas”, sentenció.