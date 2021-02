En Morena no existe el compañerismo: José Segovia

“Morena se está perdiendo, las ambiciones de sus militantes los lleva a pelearse por los cargos dejando a un lado a las personas que han sudado por hacer realidad ese proyecto”, opinó el Presidente Estatal del PRD, José Segovia Cruz.

Afirmó que Morena atraviesa por los males que una vez aquejaron al Sol Azteca y que casi le costó desaparecer. Puntualizó que ahora, mientras ellos como partido concretaron una coalición inédita con el PRI y el PAN, en Morena al interior no existe el compañerismo.

“Nosotros aprendimos la lección, ahora trabajamos para la gente y Morena se está perdiendo en el camino… me parece que desde la cabeza que encabeza la señora Sansores a una gubernatura no funciona, abajo o en medio esa maquinaria que dice tener no le va a funcionar”, dijo.

El pasado lunes Layda Sansores San Román fue recibida en Hopelchén con protestas por parte de simpatizantes afines a la Diputada Selene Campos Balam, quienes reclamaron por no ser tomados en cuenta para una reunión de estructura.

Segovia Cruz afirmó que no es un caso aislado, ya que en todo el estado hay gente enojada con las decisiones que toma Morena optando por buscar otros espacios de participación política, como sucedió en Mamantel, donde militantes morenistas se sumaron al PRD.

Consideró que uno de los principales desacuerdos, es la inclusión de gente con dudosos antecedentes políticos, premiándolos con candidaturas. Remarcó que esas alianzas solo benefician a Layda Sansores, quien ambiciona llegar a ser gobernadora como lo fue su papá.

Por otro lado, el líder perredista reiteró su preocupación por la forma en que el Gobierno Federal sigue excluyendo a personal médico de la vacunación anti Covid-19, insistió que antes de pasar a otros sectores se debió garantizar inmunidad a todos los profesionales de salud.

Al mismo tiempo, lamentó que no haya comunicación con el Gobierno estatal para la atención del sector educativo, esto en referencia a las quejas de docentes que al llegar a los puntos de vacunación son remitidos a otro sitio, incluso otros municipios.

Finalmente, se refirió al supuesto daño que habrían sufridos dosis de la vacuna por el mal manejo en los traslados.

“Se ha hablado de la pérdida de alrededor de dos mil vacunas derivado de la falta de información sobre el delicado cuidado que estas deben llevar, de ser cierto, la autoridad federal lo tiene que informar y reconocer el mal manejo de este tema”, finalizó.