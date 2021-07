En RRSS censuran uso lúdico de consumo de marihuana

Internautas se mostraron en contra de la aprobación del uso lúdico de la marihuana que hiciera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que para ellos atenta a la seguridad en las calles y al estar siendo permisivos de que el narcotráfico se convierta en una práctica legal.

Por el contrario, muy poco usuarios de redes sociales pronunciaron a favor de la normativa aprobada en México, destacando el respeto a los derechos humanos al transitar en nación libre y soberana.

Muchas personas se pronunciaron al rechazo a tomar el tiempo para este tipo de temas cuando en México se registran necesidades graves como la falta de agua, de medicamentos así como del combustible, problemas que sí deben enfocarse las autoridades de todos los niveles.

“O sea que como la protección de la salud es una mierda, entonces ¿a drogarse a lo bestia?”, “Las personas que consumen drogas no hacen ningún bien a la humanidad, sino todo lo contrario, causan dolor a sus familias y a todas en general”, son algunos de los cometarios que se leen en la publicación oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otros descalificaron que se haya permitido amparar el capricho de organizaciones en tema no urgentes para México, “a este paso la zoofilia será no solo legal, sino fundamental”, “hay otras drogas que ya son legales y han provocado muertes, no puede ser que se apruebe una más”, “y los derechos de los demás ¿dónde queda?, una persona que se diga es capaz de cometer delitos que afectan a la población”, entre otros comentarios.