En RRSS evidencian falta de medicinas en todas las instituciones de salud

Como se dio a conocer en días pasados, no hay institución pública, léase Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, INSABI o PEMEX que no presente problema por escases de medicinas y en algunos casos ni siquiera los medicamentos del cuadro básico están disponibles. Por ello, en diferentes publicaciones realizadas a través de la plataforma social de Facebook dando a conocer esta terrible situación que se vive en el sector salud, los usuarios expresaron su inconformidad y los comentarios en contra de todas las instituciones no se hicieron esperar.

“Lo mismo está pasando en el IMSS, hay desabasto de medicinas, los derechohabientes tienen que comprarlos”, “Y el presidente que, hay que decirle que si hay para el tren Maya, debe haber medicinas en el país, es lo más básico y esencial, nosotros pagamos todo con nuestro impuestos, y no los quitan al cobrar la nómina, debe haber medicinas mi opinión, primero la salud del pueblo, por eso no voto todos son los mismos intereses y salud personales médico particular y nosotros qué”, “Lo peor q todo trabajador le descuentan su cuota en su trabajo aparte tiene que comprar su medicamento que mal servicio… Así es a todos le descuenta y ni un medicamento hay ni el ácido fólico para las embarazadas es un avergüenza”.

“Pero el desabasto de medicamento no es de ahora tiene tiempo que uno tiene que comprar sus medicamentos lo mismo sucede en el Seguro Social cuando consultas, no tienen ni cuando estás internada uno tiene que llevar donde te checan tu azúcar, tú tiene que estar preparado cuando estás ingresado”, “Fatal, lo viví ahora poco que perdí a un familiar pidieron medicamentos caros que porque no los tienen y aparte un doctor pidiendo ‘money’ debajo del agua para usar su equipo de calidad para una cirugía, que le pasa al personal del IMSS cada día peor no tienen mad….”, “Yo tengo recetas de hace dos meses que no me las surten y la semana pasada me toco cita y de nuevo no hubo los medicamentos ya tengo7 recetas sin surtir”, “Y no solo el ISSSTE sino también el IMSS, llevo más de 1 mes con unas vacunas que recetaron a mi madre y hasta ahorita no hay sigue en espera y es que creó la receta ya caducó y esas vacunas cuestan $2,000 cada caja que al mes serian 2 cajas… $4,000 solo porque el IMSS está en desabasto de medicamentos”, citaron algunos de los usuarios en RRSS.