Coinciden dirigentes empresariales / Sin relajar disciplina sanitaria asumiendo semáforo amarillo

“En el tema del semáforo amarillo no quiere decir que ya se acabó el problema, obviamente nosotros tenemos que cuidarnos, pero si el semáforo está cambiando a amarillo es porque las autoridades competentes que están a cargo de este tema de salud, nos están dando la recomendación y ellos saben por qué lo mueven, entonces, hay que seguir esas indicaciones”, aseguró el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCE), Víctor del Río R. de la Gala.

En entrevista, dijo que no por tener a partir del lunes el semáforo amarillo la gente deberá de relajar las medidas de cuidado, pues al hacer eso sería un grave error, ya que esto podría ocasionar un rebrote y no solo regresar al color naranja, sino entrar al color rojo.

Indicó que el pasar a amarillo quiere decir que las autoridades están logrando controlar los casos y la situación con la que se vive con el coronavirus en el Estado.

“Algunas actividades podrán funcionar que ese es un tema importante para la reactivación económica, que también hay que decirlo que esto no será de la noche a la mañana, va a llevar tiempo y la única forma es que esto se acabe esta en nosotros y nadie más, si hay gente responsable y cuida esto, esto ira a la baja, pero el virus ahí está, entonces, no vamos a regresar a la normalidad hasta que no esté la vacuna”, expresó.

El dirigente del CCE comentó que con este color las actividades que se puedan desempeñar están obligadas a desempeñar y seguir todos los protocolos que la Secretaría de Salud ha señalado.

Aseguró que si el cambio de color tardó tanto, fue por la irresponsabilidad de las personas que no se cuidan, que no respetan la distancia, que hacen fiestas o se van a festejar a las playas y todo esto ha perjudicado el trabajo realizado por las autoridades de salud.

Por último, hizo un llamado a los empresarios que reabrirán con esta semaforización, a que si desean que el color llegue a ser verde, será responsabilidad de ellos mismos, pues deberán de cumplir con todos los protocolos y de esta manera, los casos se irán a la baja, si no, ocurrirá lo contrario.