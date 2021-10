En última jornada definen pases a liguilla de la Liga Comunicadores FC

Un cierre de película se está viviendo en esta liga, Cauce Campeche al parece la tiene más fácil, marcha con 21 unidades, un empate el próximo fin de semana le daría su pase, en caso de perder estaría en problemas

La definición de los clasificados a liguilla de la Liga de Fútbol Rápido de Comunicadores FC se retrasará una semana y se definirá hasta el próximo domingo 10 de octubre, anunció el coordinador del circuito, José Pech Bojórquez, al señalar que la jornada inicialmente programada para este domingo 3 de octubre se suspendió de última hora debido a que la sede será utilizada para el Torneo Relámpago de Fútbol de la Feria de San Francisco 2021.

La conclusión de la temporada del Torneo de Futbol-8 de la Liga Comunicadores FC está muy disputada y cerrada, por lo que será hasta la última fecha que se definan los cuatro semifinalistas. Hay cinco equipos involucrados y solo uno de estos no llegará a la liguilla.

Un cierre de película se está viviendo en esta liga que coordina José Alberto Pech Bojórquez, colega conocido en el mundo de la reporteada como “Pechito”, quien dijo que Cauce Campeche le ganó y por goleada a Plaza Galerías en la pasada la fecha y marcha con 21 unidades, un empate el próximo fin de semana le daría su pase, en caso de perder, se metería en problemas.

La Voz del Mayab de Jorge Luis Pérez Cortázar es otro de los cinco involucrados por llegar a la siguiente ronda, a la fecha suma 20 puntos, con el triunfo ante Pechito Noticias 5-0, alcanzó esta cifra de puntos, pero tiene quince minutos de juego, del partido pendiente ante Chechereches, que fue suspendido de la fecha nueve, aunque va perdiendo, le podría dar la vuelta al marcador o empatar y sumaría puntos, más el partido de la jornada ante Independiente, por lo que con buenos resultados podría acabar en la cima.

Novedades Vero incrementó sus aspiraciones con la victoria ante Resto del Mundo de la fecha 10, con marcador de 9 goles a 3, con lo que llegó a 18 puntos, y en la última fecha buscará su boleto. El quinto equipo involucrado es el campeón La Barra Noticias con 18 puntos, lo que lo hace ser el quinto aspirante por uno de los cuatro boletos a la semifinal, se jugará la última jornada de película.

Independiente con 13 puntos, PEP con 12, Plaza Galerías con 9, Restos del Mundo con ocho, Noticias Pechito con siete y Piratas New con tres, ya están eliminados, pero buscarán ser la “piedrita en el zapato” de los que todavía aspiraran a algo.

Los partidos por jugarse el próximo 10 de octubre para bajar el telón de la campaña regular, quedaron de la siguiente manera, Cauce Campeche vs Piratas News a las 8:00 horas, La Barra Noticias vs Novedades Vero a las 09:00, Noticias D´Pechito vs Plaza Galerías de juega a las 10:00, Resto del Mundo vs PEP se verán las caras a las 11:00, La Voz del Mayab vs Independientes juegan a las 12:00, el juego pendiente entre la Voz del Mayab vs Chechereches de la jornada nueve, que son quince minutos, se realizará a las 13:00 horas, descansa Chechereches.