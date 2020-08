Enamorada Erika Puy del tiro con arco

Reveló a EL SUR DE CAMPECHE sus experiencias como tiradora y confesó el amor que tiene por su deporte

Si yo volviera a nacer, escogería de nueva cuenta este deporte para practicarlo, es algo apasionante, se vive se disfruta, solo quien lo practica sabe lo que es esta disciplina, en los ocho años que estuve inmersa en él, me dio muchas satisfacciones.

Esto lo declaró, Erika Puy May, quien fue una destacada exponente del tiro con arco en el estado, representó a Campeche en la Olimpiada Nacional y en la Universidad Autónoma de Campeche en la Universiada Nacional.

– ¿Cuándo te inicias en el tiro con arco?

Tenía aproximadamente doce años cuando llego a practicar el tiro con arco, exactamente fue en el 2010 y lo dejé en el 2018, fueron ocho años donde disfrute representar a mi estado en eventos regionales, nacionales e internacionales.

Este sueño inició cuando estaba en la secundaria, en una ocasión llegaron a realizar captaciones a invitarnos a unirnos al grupo o la escuela que había de este deporte en la Unidad Deportiva Infantil, la verdad que no a muchos les interesó, pero a mí me despertó interés.

La verdad es que ir a entrenar se me hizo fácil debido a que yo vivía a la vuelta del lugar en donde entrenaban, así que me iba a pie y llegaba, al principio lo tomé como un hobby, nada serio, tan es así, que estuve por espacio de un año y medio yendo solo a aprender las técnicas, lo que era el instrumento, en ese tiempo no pensé que podría llegar a practicarlo en serio y formar parte del equipo competitivo que representaba a Campeche.

Un día llego a entrenar y me jala el entrenador, un cubano de nombre Lino y me dice que, debido a mi constancia, dedicación y seriedad que le había puesto durante el tiempo que había estado yendo, ya te digo, casi un año y medio, me iban a dar la oportunidad de ganarme un lugar en la selección estatal y representar a Campeche en los eventos regionales en donde se pelea por llegar a un nacional.

La verdad que eso me emocionó, te digo, en un año y medio conocí a muchos amigos y comenzó a despertar el interés en el tiro con arco para mí, sabía que tenía que ganarme un lugar y me hizo el propósito de lograrlo.

Finalmente me dieron un arco con el que comencé a entrenar, finalmente me quedé en el selectivo estatal, primero pasé por la preselección y me llega mi primera oportunidad de ganar el boleto y nos vamos al Nacional, al primero para mí, fue en el 2012 en Puebla y obtengo mi primera medalla de muchas que obtuve, fue de oro, lo que sin duda pensé que había valido la pena la dedicación y el esfuerzo.

La medalla de oro fue en la modalidad de arco compuesto o como se le conoce también como arco de cazador, fue en una distancia de 50 metros, que era la distancia que yo dominaba y con la que siempre me distinguí, es algo que jamás se me va a olvidar y lo llevo en mi mente siempre.

Cabe mencionar que en mi época de estar aprendiendo siempre estuvo junto a mí el maestro Lino, cuando comienzo a competir mi entrenador fue otro cubano, Carlos Rivero, estuvo conmigo desde mi primera competencia Olímpica hasta la Universiada.

Fueron cuatro Olimpiadas en las que estuve presente en cuatro ocasiones desde el 2012 al 2015, luego en la primera que obtuve la medalla de oro, tuve un problema, aunque parezca así como algo dramático, pero sufrí bullying, mis compañeras, no podían creer que en mi primera olimpiada hubiera obtenido una medalla de oro y siempre estuvieron moliendo con eso, lo que sin duda originó que me volviera desconfiada, ya no tenía interés de entrenar y aunque fui en el 2013 y 14 al nacional, no pude quedar entre los tres primeros lugares, hablo de Olimpiadas.

Sin embargo, fue hasta el 2015 que vuelvo a sobresalir y me quedo con dos medallas de plata, uno en lo individual y otro por equipo, esto fue en Monterrey, fue este año que concluyo mi ciclo competitivo en la Olimpiada.

– ¿Estuviste preseleccionada o seleccionada nacional en alguna ocasión?

En mis cuatro años que participé en la Olimpiada, solo en una ocasión, fue en el 2015 que estuve preseleccionada nacional luego de haber obtenido las dos medallas de plata en el 2015, pero surgieron varios inconvenientes, al parecer hubieron algunos cambios en la Federación y los que se quedaron a cargo del Tiro con Arco jalaron a sus arqueras y a las que habíamos pasado por un filtro, que inclusive nos habían concentrado, simplemente nos hicieron a un lado y ellos llevaron a sus atletas de los estados con más peso como Monterrey y Jalisco.

Posteriormente, ante este problema pierde uno el interés y ya no intenté de nuevo brillar para poder estar en la selección, en el tiro con arco es muy difícil figurar, más que nada los atletas de los estados pequeños, los federativos le ponen más atención a los estados con mejor infraestructura y los recursos suficientes, en donde es claro los atletas tienen un mejor desarrollo, muy raro es que tornen sus miradas a los atletas de los estados pequeños, en esa ocasión estábamos preparándonos para ir a un Mundial, pero no se pudo.

– ¿Culmina tu ciclo en la Olimpiada Nacional, pero representas a la UAC en la Universiada?

Sí, así es, quiero decirte que yo la verdad amo a este deporte, este deporte ha sido toda mi vida y cuando yo entré a la Universidad Autónoma de Campeche, quería seguir compitiendo, llego a la universidad y no había competidor en tiro con arco, entonces hablo con el director de actividades deportivas y recreativas de la universidad y le platico sobre lo que yo hice en la olimpiada nacional representando a Campeche, que era una atleta de alto rendimiento.

Le solicito que me dé la oportunidad de representar a la Universidad Autónoma de Campeche en tiro con arco dentro de lo que es la Universiada, agradezco que me escucharon y me agregaron a la delegación de atletas universitarios.

¿Cuáles fueron los resultados en la Universiada?

La verdad pues hay que tomar en cuenta que una universidad, lo que no sabe la gente es que en este certamen o evento deportivo como es la Universiada, llegan campeones nacionales que representaron a México en internacionales, mundiales y que cuando terminan su ciclo en Olimpiadas, buscan la oportunidad de irse a las universidades a estudiar a terminar una carrera profesional y esto hace más competitiva todavía este evento como es la Universiada, llega lo mejor de lo mejor en cada uno de los deportes y en este caso de lo que nos atañe, que es el tiro con arco.

En lo particular para mí fue difícil porque tuve que combinar el estudio con el deporte, no hubo las facilidades requeridas, al día solo me daba tiempo de entrenar una hora, muy poco, sin embargo, en mi primera Universiada quedé en semifinales y me traje un quinto lugar, que a nivel nacional es meritorio, fue una satisfacción para los responsables del deporte universitario tomando en cuenta que era la primera ocasión que se competía en esta disciplina, además estuve un año y medio sin entrenar antes de entrar a la UAC.

¿En qué otros eventos participaste que obtuviste medalla que no hayan sido Olimpiada y Universiada?

Tuve la oportunidad de participar en muchos eventos de invitación nacionales e internacionales en donde logré muchas medallas, estas competencias nos servían de preparación para la Olimpiada y el campeonato nacional que organiza la federación, entre estos destacan los llamados Grand Prix, que lo organiza mayormente Monterrey, en los dos eventos iban atletas de otros países, era un evento de calidad, en este conseguí varias medallas de oro y plata en lo que era mi especialidad: los 50 metros.

Otro de los eventos en los que tuve la fortuna de poner en alto el nombre de Campeche fue en el torneo nacional de exteriores, que se efectuaba en el Comité Olímpico Mexicano, por cierto, en este nacional en una ocasión logré cinco medallas de oro, que no van a tu récord dentro de la federación por ser un torneo de invitación, pero en lo personal me dejó mucha satisfacción.

¿Te sientes contenta por lo que hiciste dentro de este deporte como atleta?

La verdad no me imagino qué hubiera sido de mi niñez y juventud sin este deporte, me pongo a pensar qué hubiera yo hecho y no logro imaginarme, es un deporte que a mí me gustó mucho, que sé que era para mí y por eso lo agarré, con este deporte logré muchas cosas, fui a muchos nacionales obtuve muchas medallas, no solo en olimpiadas logré medallas en otros eventos y estuve a pocos pasos de lograr irme a una selección, estoy muy contenta de verdad de la trayectoria que tuve.

El tiro con arco es muy bonito, lo que más me gustaba de este deporte, es el momento de soltar una flecha o disparar, ese sentimiento de soltar es increíble, sé que mucha gente que lo ha entrenado le ha gustado, y muchos niños que están ahorita en las villas del CEDAR se quedan con lo mismo, conforme vas conociendo más este deporte te vas enamorando, son sentimientos muy padres, concluyó la entrevista Erika Puy May.