Encontronazo por reducción presupuestal

Gobierno responsable proyecta por lo que recibirá: Ana Sánchez

Ana Gabriela Sánchez Preve, Diputada Presidente de la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública del Congreso del Estado, garantizó que harán un análisis responsable del proyecto de Presupuesto y Ley de Ingresos para 2021.

Ante la posibilidad de un recorte considerable en comparación al 2020, reconoció que se debe a la situación actual por la pandemia y la disminución en recaudación; en este sentido, dijo que el Gobierno estatal proyecta un presupuesto basado en lo que recibirían por parte de la Federación.

“El Gobernador ha sido enfático de que se dará prioridad a temas que se han dado prioridad en esta administración como es salud, educación y seguridad… supongo que sí habrá recortes en todas las Secretarías para seguir apoyando estos temas fundamentales y esos recortes seguramente se darán en temas de gasto corriente”, indicó.

Consideró que debido al confinamiento se pudieron generar ahorros en gastos como la energía eléctrica, papelería y combustible; este capital sería redistribuido para amortiguar las posibles afectaciones.

A la posibilidad de que los Diputados realicen una reasignación de presupuesto, comentó se hará una revisión minuciosa y con base en la razón se harían en caso de ser estrictamente necesario.

Sánchez Preve hizo un llamado a los Diputados federales para que, en la medida de su competencia, gestionen un mayor presupuesto para Campeche. Recordó que el año pasado, durante el análisis del Paquete Económico local, se hicieron diversos ajustes, es decir se asignaron más recursos de lo originalmente presupuestado.

Sobre el pacto fiscal, dijo que el Gobernador Carlos Miguel Aysa González es quien puede tomar la decisión de dejarlo o no; pese a ello, dijo que ella ha hecho propuestas para que reformar la Ley de Coordinación Fiscal y que mayores recursos lleguen a todos los estados.

Por último, insistió que llegado el momento los diputados de su partido serán responsables en cada aspecto del presupuesto. Remarcó que aún falta por hacer y los diputados federales podrían contribuir a mejorar las asignaciones desde la Federación hacia Campeche.

“Sí se puede gobernar con menos”: José Flores

“Jorge Nordhausen desconoce la Ley”, reviró el Diputado José Luis Flores Pacheco, quien pidió a su homólogo panista dejar de “seguir ciegamente” a su partido y hacer propuestas que ayuden al crecimiento de Campeche y por supuesto de México.

Indicó que los gobernadores no pueden romper el pacto fiscal, menos aún el federal donde la Constitución Política señala ello como ilegal. En materia fiscal, lo calificó como un compromiso con la nación para que todos contribuyan a sacar adelante a México.

“Estos gobiernos panistas no están conformes con la 4T, porque ahora se vigila peso a peso, se está vigilando las actuaciones y se vigila que se cumpla, claro que están molestos no quieren que el presidente fiscalice como debe de ser, no les gustó para nada cuando la corrupción se convirtió en delito formal, porque hoy sí quien cometa o quiera desviar recursos se irá a la cárcel”, aseguró.

El Coordinador de la bancada morenista en el Congreso del Estado, calificó este discurso como incendiario y una forma de presionar públicamente con chantajes y mentiras al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Agregó, “Campeche del 100 por ciento del presupuesto, el 90 por ciento viene de la Federación, está equivocado, está en otro mundo el compañero Nordhausen, porque solamente sigue de manera ciega a su partido político, sabe que es algo que no se debería pedir, ni de broma”.

RECORTE AL PROYECTO PRESUPUESTAL 2021

Sobre la disminución que tendría el presupuesto estatal, dijo no conocer el proyecto ya que será hasta mediados de noviembre cuando la Legislatura tenga acceso a la propuesta de Presupuesto de Ingresos y la Ley de Egresos 2021.

Sin embargo, y ante las recientes declaraciones de la secretaría de Finanzas Guadalupe Cárdenas Guerrero acerca de que será 14 por ciento menor al del 2020, consideró que se habrán hecho ajustes responsables.

“Sí es así, es porque ya analizaron que sí se puede gobernar con menos para ayudar a la situación nacional por la pandemia. Hay que primero averiguar bien y eso se hará con las Secretarías de Finanzas estatal y federal”, cerró.

“Desprecio a Campeche” sigue a la vista: Jorge Nordhausen

Ante el posible recorte de un 14 por ciento de presupuesto estatal para 2021 comparado al que se ejerce esté 2020, el Diputado Jorge Nordhausen Carrizales expuso que el desprecio del Gobierno Federal por Campeche sigue a la vista.

Para el líder de los Diputados panistas, la 4T acribilla las posibilidades de desarrollo de Campeche.

Ante este panorama, lejos de recomendar una reasignación presupuestal o recortar gastos a algún sector específico, propuso al Gobierno del estado sumarse a la Alianza Federalista y romper con el pacto fiscal.

Significó que los gobernadores del Centro y Norte del país han alzado la voz ante la inequitativa distribución presupuestal. Insistió que la Alianza Federalista planta pie firme al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sus constantes atropellos.

“Le hago un llamado respetuoso al Gobierno del estado a que rompa con el pacto federal, porque esa es la respuesta precisamente al exceso de cortesía, el Gobierno Federal no entiende ese lenguaje, ellos acaparan todos los recursos y acribillan a los campechanos con los recortes”, dijo.

Nordhausen Carrizales, enumeró los rubros más golpeados, entre ellos Pemex, el sector educativo o seguridad pública.

A pregunta expresa, de que esta postura adelante un voto en contra del Paquete Económico Estatal, dijo que irán a favor si el presupuesto que llegue a Campeche y se plasme en el proyecto que recibirán el próximo mes contiene lo suficiente para los tres rubros mencionados.