Enfrenta PRI/MOCI gandallismo de Morena en el Congreso

Durante el desarrollo de asuntos generales de la séptima sesión ordinaria virtual del Congreso del Estado, la tribuna sirvió de nuevo para pleito entre diputados del PRI y MOCI ahora en alianza contra los legisladores de la bancada de Morena respecto al tema de desabasto de medicamentos en materia oncológica.

La revuelta de “dimes y diretes” inició con la postura de la diputada morenista María Bolaños Rodríguez en su punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado y a la Secretaría de Salud estatal a destinar mayor presupuesto dirigido a la atención especializada en niños y jóvenes con diferentes discapacidades física y mentales, subiendo después su compañero de bancada Héctor Malavé Gamboa, quien se pronunció por “desmitificar los rituales del poder” y que la fracción parlamentaria estar a favor de mejorar la salud de niños con cáncer con una pronta recuperación.

“Es deber de todos de los 3 niveles de gobierno atender porque es más grave de lo que nosotros pensamos, el problema no solo se resuelva aumentando los recursos públicos”, confirmando desabasto de medicamentos pero echando culpa a la monopolización de los servicios de salud.

La postura desató los ánimos de diputadas del PRI, Karla Toledo Zamora y de la mocista Mónica Fernández Montúfar, quienes recriminaron la falta de fármacos a los diputados de Morena.

“No puede hablar del drama de las familias si nunca has pisado el Oncológico y tengo años trabajando en eso y a ninguno de ustedes los he visto ahí, los familiares me van a pasar una lista de medicamentos que les faltan para que se puedan comprar”, expresó Fernández Montúfar.

Mientras que Toledo Zamora expresó “definitivamente sería interesante que hiciéramos visitas médicas y que veamos que no es un tema de política sino un tema de estado y que hoy requerimos la participación conjunta del nivel federal para tener soluciones, quiero recordarle que este año solo hemos recibido el 1% de los medicamentos que nos corresponden…y como dijo mi compañera, hay que estar en el lugar de los hechos”.