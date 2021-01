Engaño al pueblo Carmelita la presencia de Pemex: Christian Castro

“En Carmen no hay inversiones, no hay refinerías, no hay oficinas de Pemex, ni beneficios de la paraestatal”, afirmó Christian Castro Bello, precandidato del PRI a la gubernatura que ayer visito la Isla para dialogar de frente con los priístas.

Christian aseguró que el Gobierno Federal le falló a Campeche, pero más a Carmen donde se hicieron promesas encaminadas a mejorar la calidad de vida, estas siguen al aire en espera de que lleguen para cambiar la situación de los carmelitas.

El precandidato dejó en claro que en 2018 Morena sólo dio un discurso electorero que está muy lejos de ser realidad.

La jornada sabatina arrancó en Aguacatal, tras recibir nuestras de apoyo de los priístas, anunció que él acabará con la mala costumbre de llegar, saquear y desaparecer, por eso lo que Carmen produce debe beneficiar al municipio y a Campeche.

“Hay que unirnos, juntos hacemos esa fuerza que nos impulsa para defender lo que nos corresponde”, declaró.

Luego se trasladó a Conquista Campesina donde fue recibido por decenas de jóvenes que refrendaron su apoyo a su visión de Gobierno. En este punto, Christian destacó que Carmen es un motor de desarrollo para todo el país y merece que sea tratado como tal.

En Sabancuy pidió a los presentes formar un frente común y defender las riquezas del Estado. Resaltó que el tricolor tiene la fortaleza para responder ante cualquier situación o adversidad.

“Porque en el PRI escuchamos a la gente y sabemos resolver sus problemas, nosotros no podemos perder el tiempo esperando que recorran el Estado para integrar un proyecto de Gobierno; aquí tenemos los mejores cuadros, los que vamos a las comunidades y sabemos lo que se necesitas y como lo podemos lograr”, agregó.

Al llegar a Isla Aguada, el precandidato fue recibido por Julio Santiago Kuri, Presidente del Subcomité, así como liderazgos políticos y simpatizantes, a quienes convocó a trabajar en unidad en torno a su proyecto de Gobierno.

“No le va ir bien a Christian Castro, sino le va ir bien a Campeche, a su gente y a su economía. Podemos hacerlo, porque somos más los que queremos piso parejo en todo el Estado”, asentó.

Christian se trasladó a Ciudad del Carmen donde acompañado del Alcalde, Oscar Rosas González, así con la dirigente municipal priísta, Nereyda Re Gamen, escuchó las inquietudes de consejeros y militantes de su partido.

“Gracias a cada priísta nuestro partido siempre está listo para responder ante cualquier situación o adversidad, la fuerza del PRI son ustedes y con ustedes podemos lograr que los campechanos confíen de nuevo en nosotros, porque solo los Gobiernos priístas han sabido llevar a Campeche a su desarrollo. Contamos con ustedes, nos comprometemos con ustedes y no les vamos a fallar”, concluyó.