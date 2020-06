Enlaces de Fonatur, sin interés de reunirse con Canacintra por Tren Maya

La Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar, hizo un llamado a los encargados del Tren Maya en el Estado a que se reúnan lo más pronto posible con la Cámara a fin de que estos conozcan las necesidades de los agremiados.

En entrevista, reveló que desde varios meses ella como Presidenta de la Canacintra ha solicitado infinidad de veces reuniones virtuales con estos titulares, Xavier Romero y el Dr. Beato, los cuales son los encargados de este proyecto federal en el Estado.

“De manera personal, como Presidenta de la Canacintra, he buscado a Xavier Romero, quien es el responsable del Tren Maya en Campeche, lo he buscado para tener una reunión virtual referente al tema, he buscado al doctor Beato que también está inmerso en el tema y lo único que me dicen es que me buscarán”, dijo.

Manifestó que antes de que comenzara el tema de la pandemia en el país y se extendiera al Estado de Campeche, se tenía programada una reunión presencial pero se suspendió por el Coronavirus.

Aseguró que en varias ocasiones ha solicitado a través de sus enlaces y de manera personal reuniones virtuales, el acercamiento con ellos, pero solo ha tenido como respuesta el “nosotros te buscamos”.

Ortega Azar hizo un llamado a los encargados del Tren Maya como Xavier Romero, a que se dé un acercamiento en las cámaras empresariales.

“Estoy de acuerdo que nos están pidiendo padrones a través del CCE, pero en las Cámaras tenemos otras necesidades y necesitamos servicios, nosotros tenemos trituradoras en Escárcega, todo el tema de la madera, entonces necesitamos una reunión y que juntos saquemos adelante a Campeche y que veamos el beneficio de este gran proyecto”, concluyó.