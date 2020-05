Entre rituales de sanitización y la pandemia

Victoria HEREDIA CHAVEZ

Ir de compras al supermercado se ha vuelto en todo un ritual, no solo para mí, sino para todos durante la pandemia. Un ritual sanitario que va desde ponerse el cubrebocas, la careta, en caso de tener una, cargar con el Lysol o cualquier otro desinfectante que ayude a matar al bicho del coronavirus. Todo ayuda, dicen. Pero, por si las recochinas moscas, ahí vamos cargando con todo.

No pueden faltar el cloro, el fabuloso, las toallitas y hasta el alcohol farmacéutico para quienes no alcanzamos a comprar gel antibacterial.

Y como es mejor prevenir que lamentar, vamos convirtiéndolas en algo cotidiano. Desde la sana distancia, llegar a casa y limpiar los zapatos, poco a poco, vamos adoptando medidas sanitarias que nunca hubiésemos imaginado. Bueno, en mi caso no me da vergüenza en admitir que me he vuelto obsesiva con eso de lavar todo lo que compro, desde los botes de leche hasta las latas de atún y los sobres de Whiskas de mis gatos.

¿Exagerado? Tal vez, pero luego de ver en las redes sociales algunos retos o “challenges” como le dice la chamacada, de gente que le escupe a la comida o a las botellas de jugo, abre las bolsas de pan, entre otras cosas, como si fuera una gracia, y es cuando pienso en que la estupidez amerita cárcel. Es mejor, insisto, exagerar y revisar cuidadosamente lo que compramos. A ese punto hemos llegado.

Otra medida que ocupa un lugar en el top ten de la exageración en los tiempos del COVID-19, es el lavado de dinero, pero no de ese que ha llevado a muchos famosos a albergarse en centros de readaptación, sino que debido a las bacterias, millones por cierto, por su constante uso los billetes y monedas son también objeto de limpieza y de previsiones posibles, y que nos han hecho sacar a más de uno el atomizador para rociar nuestro “oneroso” capital.

Aunque le recomiendo que si va a seguir la receta de rociarlos con un chorrito de cloro y agua, procure no mojarlos demasiado y secarlos enseguida, porque se pueden dañar y ni en el banco se los van a cambiar.

En fin, que todo lo que podamos hacer además de quedarnos en casa, vale la pena. Por uno mismo y por los demás.

Por eso resulta increíble que aún, con cifras de casos positivos que día a día incrementan, así como el número de fallecidos, haya gente que se niegue a aceptar que el coronavirus no es un juego ni un invento o teoría de conspiración. Y que vamos a tener que aprender a vivir con él por mucho tiempo más. Aún levantándose la cuarentena, la vida como la conocimos, nuestra forma de comportamiento va a cambiar y hay que prepararnos mentalmente. Y, lo mejor es tratar en lo posible de mantener la calma y la cordura. Esta pandemia nos ha tocado en lo más profundo, algunos ya han perdido a un ser querido, otros siguen luchando contra la enfermedad y otros más ni siquiera saben que la tienen.

Pero, no es una lucha de uno solo sino de todos, de la sociedad en su conjunto.

No ha sido fácil ni el desquicio que el encierro supone, ni la oportunidad de saber cómo reaccionamos ante una situación de este tamaño.

No haga caso, si quiere hay quienes recomiendan que en cuarentena tiene que aprender un idioma, leer un libro, o cualquier otra cosa. Si no quiere no aprenda nada de eso. Lo único que necesitamos aprender es a respetar que lo que hagas o dejes de hacer afecta a todos.

Si bien en Campeche tenemos mucho que celebrar, no solo al ver que en su mayoría hay muchas calles totalmente desiertas o que el número de casos no es tan alarmante como en nuestros vecinos estados. No se exponga. Si no tiene que hacer nada afuera de su casa, no salga.

Ya habrá tiempo de celebrar, de visitar o de viajar. Lo más importante en estos momentos es cuidar la salud, porque sin salud no tenemos nada. Y si le dicen que exagera, que no le importe. Usted siga poniendo su granito de arena y salga con su kit de sanitización personal y hasta con la cubeta, si le da la gana. Que si llegando a su casa, entra directo a bañarse, hágalo.

Casi siempre uno hace lo que más le conviene y en el cuidado de la salud, más vale que digan “aquí corrió, que aquí murió”.