Entre todos pagábamos sus giras, nos costaba: JL Flores

Antes de ganar, en campaña

Los militantes de Morena en todo el país, donaron de su bolsa recursos para que Andrés Manuel López Obrador mantuviera su lucha por la Presidencia, aseguró el Diputado José Luis Flores Pacheco, quien justificó el video donde el hermano del mandatario recibió dinero en efectivo.

Aseguró que en todos estos años, los militantes y simpatizantes apoyaron el proyecto obradorista sin esperar nada a cambio.

Alegó que el video difundido la noche del jueves, es la respuesta de sus enemigos políticos, quienes a toda costa pretenden desviar la atención de Emilio Lozoya y sus señalamientos de sobornos a Senadores del Partido Acción Nacional (PAN).

El Coordinador Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, afirmó que en todas sus visitas a Campeche previo a ser Presidente, eran ellos quienes pagaban su estadía.

“Nosotros hemos donado de nuestro dinero… cuando el Presidente venía, no solo nosotros, otras personas cooperábamos para comprarle la comida; hay otras personas que son bien sonados que cubrían los gastos, son gente del partido, no hablo de otros partidos. Pagábamos el hospedaje, era de corazón porque sabíamos que él (AMLO) no cobraba en ningún lado”, declaró.

Afirmó que el mandatario es el único que ha luchado contra la corrupción y el video sacado de contexto, no muestra ninguna anomalía, por ello pidió que se denuncie, se investigue para no dejar ninguna duda al respecto.

Flores Pacheco aseguró que los panistas se colgarán de este material sin darse cuenta que del hoyo donde los metieron los ex Senadores como Jorge Luis Lavalle Maury nadie los sacará.

“Los panistas creen que un video es igual al suyo… no, el video de los panistas donde reciben los millones de pesos y donde sale uno de ellos, eso sí es corrupción y se ve claramente, en cambio este no, el Presidente ha dado la cara e irá de ser necesario a rendir una declaración al Ministerio Público”, precisó.

Y ante la posibilidad de que pudiera comprobarse un delito, ya que los recursos no fueron informados al INE, el legislador reiteró que en el Gobierno actual no hay cabida para la corrupción, ni tampoco se solapará a nadie, ni siquiera tratándose del hermano del Presidente.

“Los panistas buscan cualquier cosa para llamar la atención y para desviar la atención misma, el Presidente en su conferencia dejó en claro que no se va a defender a nadie que haya cometido algún delito de corrupción”, concluyó.