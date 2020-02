Entrega el Gobernador Premio Justo Sierra Méndez

Recibe amplio reconocimiento por su legado educativo de excelencia

Con un amplio reconocimiento a su legado como fuente inagotable de formación educativa de excelencia en el estado y el país, desde hace 72 años, la Escuela Primaria Justo Sierra Méndez recibió hoy del gobernador Carlos Miguel Aysa González, el premio estatal Justo Sierra Méndez, Maestro de América, 2020.

Luego de hacer entrega de la presea, consistente en medalla de oro y pergamino, a las directoras de los tres planteles escolares, Guadalupe Isabel Canché Santos, María Noelia Morales Espinosa e Ismene Cecilia Blanquet Jiménez, Aysa González sostuvo que el Maestro de América es referente universal del pensamiento, porque su visión educativa abrió el más grande de los horizontes a los niños mexicanos.

“El conocimiento no es memoria, sino herramienta; no es decreto, sino entendimiento; no es registro, sino acción”, dijo al puntualizar que el ser humano crece cuando su ideario se fortalece y guía sus actos.

Asimismo, externó su reconocimiento a los maestros del centro educativo, pues a diario hacen de su apostolado la gran plataforma de desarrollo del estado.

En presencia de su esposa, Victoria Damas de Aysa, presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF; de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Ramón Méndez Lanz, y Miguel Ángel Chuc López, respectivamente, y del secretario general de Gobierno, Pedro Armentía López, comentó que el premio estatal representa toda la grandeza del ilustre campechano y reconoce el gran legado de una escuela primaria emblemática: De las aulas de la Justo Sierra Méndez, cuyo legado hoy reconocemos, han salido generaciones enteras de buenos campechanos cuyas vidas confirman que el nuestro es un pueblo amante de la paz.

“Muchas felicidades a toda la comunidad de la escuela Justo Sierra Méndez, la de ayer, la de hoy y la de siempre. Estamos muy orgullosos de esta gran institución campechana; que la medalla recuerde que el destino de nuestro pueblo no es grande o pequeño, sino fértil en esperanza de un mañana siempre mejor”, finalizó.

En el Teatro de la Ciudad Francisco de Paula Toro, el mantenedor de la ceremonia, Ricardo Koh Cambranis, secretario de Educación, expuso que para el magisterio es un orgullo que la escuela reciba el galardón, porque es la primera institución en Educación Básica en hacerse acreedora a tan alta distinción.

“Es una institución que se halla en el corazón del pueblo campechano, que surgió al amparo del derecho a la educación que es deber del estado impartirla en beneficio de la sociedad”, subrayó.

Aseguró que con el galardón igualmente se honra la memoria de todos quienes dieron en el pasado lo mejor de sí, para convertirlo en uno de los mejores centros educativos no sólo del estado, sino de México.

Luego de recibir la presea, la directora del plantel 3 de la Escuela Primaria Justo Sierra Méndez, mencionó que, a 72 años de fundada, la institución sigue siendo referente en todo el estado por contar con estándares de alto rendimiento y excelencia académica, logrando formar generaciones de alumnos que han destacado en la sociedad campechana y a nivel nacional en las áreas de la ciencia, el arte y la tecnología.

Enfatizó que el mejor homenaje que se puede rendir a la memoria del Maestro de América es seguir demostrando que la escuela continuará a la vanguardia de los avances educativos como formadora de las presentes y futuras generaciones, manteniendo siempre el prestigio y sembrando en las conciencias de la niñez campechana conocimientos y valores éticos y morales.

A la ceremonia asistieron los secretarios de Desarrollo Social y Humano, Christian Castro Bello, y de Cultura, Delio Carrillo Pérez, al igual que representantes de la sociedad civil, del magisterio, del sector empresarial y gubernamental de los tres órdenes.