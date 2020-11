Entrega de utilidades, responsabilidad de empresarios: Tapia

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Carlos Tapia López, expresó que el sector empresarial está en la obligación de cubrir con las prestaciones sociales en beneficio de los empleados.

En entrevista, dijo que el generar utilidades es parte de la responsabilidad que tienen los empresarios cada año, es por eso que se tiene la obligación de entregar este recurso a los colaboradores.

“Quienes hayan tenido utilidades estamos obligados a tener que aportar porque es parte de la responsabilidad, nosotros como empresarios y es el beneficio que se lleva el trabajador por el esfuerzo de trabajar día con día con nosotros”, dijo.

Señaló que el sector empresarial no está negado a pagarlo, pero hay muchas empresas que lamentablemente reportan pérdidas y pues contablemente al haber pérdidas no se generó alguna utilidad, por lo tanto, no se tiene por qué pagar ninguna cantidad adicional.

Tapia López expresó que el sector empresarial campechano siempre ha sido responsable, y lo que han podido aguantar el tema de los sueldos, han sabido negociar con los empleados, en caso de liquidación, se ha tenido que hacer, pero se ha llegado a un acuerdo.

“La economía se encuentra hoy en día en reactivación gracias a que continuamos en semáforo verde, gracias a que no está impuesta la Ley Seca muchos sectores de diversas índoles del primario y secundario han reactivado su economía de manera parcial”, dijo.

Finalmente, dijo que es muy importante que todos los empresarios continúen asumiendo la responsabilidad de los cuidados y demás temas en los cuales no se ha fallado hasta ahora.