Es momento de ser solidarios con los campechanos: CCB

Implementa Sedesyh plataformas digitales para realizar trámites a pesar de la emergencia sanitaria

En equipo con los sectorizados de Codesvi, IMEC, Indecam, Injucam e Indefos, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesyh) se trabajó en una plataforma digital para que los beneficiarios continúen con sus trámites pese a la emergencia sanitaria que hay por el coronavirus, destacó el titular de la dependencia Christian Castro Bello.

En entrevista, puntualizó que de esa manera quien necesite hacer un trámite relativo a los programas de la Secretaría pueda seguir haciéndolo de la manera común, pero correcta y a distancia, “cuidando el tema de proteger a la población y también para que nuestros trabajadores, colaboradores, puedan tener un cuidado, los programas se van a seguir manejando de la misma manera”.

Precisó que la Sedesyh se encuentra en la etapa de planeación de las acciones a seguir y trabajando en equipo con diversos subsecretarios, directores y sectorizados para ver de qué manera coadyuvar con la población.

“Sabemos que en este tiempo no van a poder colaborar (los beneficiarios), pongo de ejemplo los microcréditos sabemos que estos microcréditos ayudan a la familia que tienen un pequeño negocio y tienen que ir devolviendo de manera periódica este apoyo y hay que trabajar en ello, para que a los ciudadanos se les pueda dar un tiempo de prórroga en lo que empiezan otra vez a trabajar para que hagan su pago”, mencionó.

Castro Bello hizo hincapié en que son momentos en que hay que ser sensibles, “y si los ciudadanos no están trabajando, no están laborando en sus negocios, pues no podemos exigir este pago, hay que ser muy sensibles y en el Gobierno del Estado lo estamos haciendo”.

Ante el temor de contagio que ha generado el Covid-19 en la zona rural, el secretario de Desarrollo Social y Humano, hizo un llamado a mantener la calma, “decirles que el Gobierno del Estado cuenta con gente muy profesional en el campo de la salud, de manera puntual y clara están dando anuncios sobre el tipo de contingencia, acerca del Coronavirus, en la zona rural hay zonas muy alejadas pero también hay que tener en cuenta que hay zonas como Calakmul y Hopelchén que son frontera con Quintana Roo, Calkiní con Yucatán y exhortar a los ciudadanos a que lo que se anuncia de manera oficial por medio de las páginas del Gobierno del Estado en este caso de la Secretaría de Salud, se haga caso”, subrayó.

Agregó que en las redes sociales hay algunas páginas y comentarios que solo quieren generar pánico entre la población, y aunque sí hay que cuidarse, enfatizó que lo más importante es prevenir, “y lo estamos haciendo en el Gobierno del Estado”.

Recalcó que por esa razón, la Sedesyh y sus sectorizados crearon ventanillas digitales para que los ciudadanos sigan haciendo sus trámites, sin necesidad de ir a la oficina y no se pongan en riesgo ni a los ciudadanos, ni a los colaboradores que están trabajando, “seguiremos trabajando en equipo, en estos momentos pido unidad, que se trabaje en equipo, por Campeche y por la salud de los campechanos”, indicó.

Y manifestó que igual de importante es no sacar raja política en esta emergencia nacional, porque con la vida y la salud de los campechanos no se debe de jugar.

A pregunta expresa si la Sedesyh ha hablado con los líderes naturales de las comunidades rurales para que proporcionen tranquilidad entre los ciudadanos, Castro Bello asintió y reiteró que la indicación del gobernador Carlos Miguel Aysa González, hacia la Sedesyh y diversas secretarías, “es precisamente trabajar en conjunto pensando en lo que puede venir posterior, por eso trabajamos para implementar programas y acciones, pensado en que si llegará a ver alguna complicación podamos ayudar a los ciudadanos”, concluyó.