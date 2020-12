Es pleito personal entre Yolanda y Bagdadi: Segovia

Yolanda Valladares Valle es un obstáculo para concretar acuerdos rumbo al 2021, pero es un obstáculo que no tiene injerencia ni voto en las decisiones del PAN, eso está reservado para su dirigente estatal, Pedro Cámara Castillo.

Así lo expresó el Presidente del PRD, José Segovia Cruz, quien calificó como un “pleito personal” los dimes y diretes entre la ex dirigente panista y Abraham Bagdadi Estrella, a quien la primera acusó de ofrecerle 50 millones de pesos para traicionar a Eliseo Fernández Montúfar en 2018.

Destacó que en el preámbulo de una alianza inédita, Valladares Valle actúa con desesperación y alza la mano para ver si alguien en el PAN la toma en cuenta.

“Me parece que Yolanda Valladares no está en su mejor momento, no tiene repercusión hacia afuera en la coalición, me parece que la militancia del PAN ha hablado y no nos preocupa el tema de la señora, nos ocupa plantear la mejor coalición para los campechanos”, declaró.

Insistió que en otro momento, los dichos de la “jefa Yola” habrían pesado, pero en estos momentos es un inconveniente que ni el mismo dirigente panista toma con seriedad.

Consideró que en todos los partidos hay opiniones encontradas respecto a las alianzas, corresponde a cada dirigente escuchar, mediar y resolver. Confirmó que en el PRD también hay resistencia, pero también hay conciencia que la coalición no es por interés personal.

“Es claro que la señora no tiene ninguna injerencia en la coalición, yo creo que no quiere abonar en la coalición porque su interés personal es más grande, por lo tanto es egoísta, no busca el beneficio de la sociedad, busca un interés propio, alza la mano para que la volteen a ver”, dijo.

Segovia Cruz añadió que quien pierde con estos señalamientos es la misma Valladares Valle, quien se exhibe como una persona sin la discreción suficiente para tratar temas de relevancia en una mesa de acuerdos.

“En este momento ¿Quién se sentaría con Yolanda Valladares a negociar políticamente, cuando ella puede decir a dos o tres días lo que pasa en la mesa de negociación? Y no es que se hablen cosas malas, sino la forma en que lo dice para desvirtuar a quienes se sientan con ella”, concluyó.