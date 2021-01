Es un circo el Ayuntamiento: PRD

Eliseo Fernández Montúfar y su camarilla han convertido al Ayuntamiento de Campeche en un circo, donde actúan para satisfacer sus intereses personales, sin importarles en lo más mínimo los ciudadanos, opinó el Secretario General del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Humberto Santos Cuituny.

Lamentó que en las últimas horas, el Edil haya dado muestra de su desprecio por las leyes, al no acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEEC), quien ordenó el llamado y toma de protesta de su suplente Rubén Saravia Cuevas.

Cuestionado por esta situación, pidió a los campechanos darse cuenta quienes son los que transgreden la Ley para beneficio propio y sin mirar lo que los ciudadanos hoy necesitan.

“No se puede jugar con este tipo de situaciones, muchos están yendo por lo que significa ese rumor de que sí me voy, pero regreso y me voy… a los ciudadanos nos debe quedar claro que esto es un circo, al señor Eliseo no le interesa el pueblo de Campeche, no le interesó nunca hacer una buena administración o un buen trabajo”, declaró.

Desde su perspectiva, Fernández solo usa el Ayuntamiento y a los campechanos como su trampolín político. Insistió que ahora se necesitan ciudadanos comprometidos con el desarrollo comunitario y no pensando en “sus aspiraciones personales y sus intereses retorcidos”.

Aseguró que desde el PRD se promueve política “de la buena”, donde los actores interesados en participar en la elección del 6 de junio, sean responsables y procuren atender cada disposición legal.

“Nosotros tenemos que ponernos a pensar sí eso queremos para Campeche, sí eso queremos los ciudadanos, pero de esté lado, los políticos que queremos hacer de Campeche un estado diferente, una política distinta, nos debemos dar cuenta cuando las cosas se hacen mal, señalarlas y en su caso perseguirlas legalmente”, finalizó.