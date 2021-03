Es y será un estupefaciente la cannabis: Víctor Del Río

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, Víctor del Río R de la Gala, señaló que el uso lúdico de la Marihuana es un vicio a final de cuentas, no es saludable, ni lleva a nada bueno.

“Es engancharte en otros vicios en lugar de que estemos pendientes, canalizando nuestras energías en cosas productivas, en solucionar problemas graves que hoy en día vive el país en vez de estar más pendientes de salir de problemas complicados, canalizan sus energías para autorizar el consumo para la diversión de una droga que nada bueno trae, nada bueno, la marihuana no te fortalece, no te beneficia no te hace ser mejor y sólo provoca el ocio el vicio todo negativo la verdad estoy tajantemente en contra”, apuntó.

Aclaró que respeta la preferencia y las opiniones de todo mundo, pero en su opinión cree que vamos por muy mal camino.Respecto del uso medicinal dijo estar de acuerdo ya que es un tema medicinal, sitiene propiedades medicinales que pueden ayudar a las personas a tener mejor estado de salud una mejor condición, adelante obviamentehabrá también temas económicos en cuanto a la comercialización a la distribución etcétera eso genera empleo.

“Pero primero que nada pensando que puede ser algo benéfico para la salud en el sentido medicinal, ahí estamos de acuerdo para uso medicinal si tiene propiedades que pueden ayudar como otras plantas a un mejor estado físico, a la cura de ciertas enfermedades o tratamientos está bien no hay ningún problema, pero con el uso lúdico estás aumentando el vicio, el ocio y que las persona que no estén en sus cinco sentidos”, concluyó.