Esperan hoteleros repunte por vacaciones de verano

Ante el inicio del periodo vacacional de verano 2021, la Asociación de Hoteles y Moteles de Campeche precisó que confían que el turismo arribe al estado y se tenga buena ocupación, debido a que aún se encuentran cargando deudas que les ha generado la pandemia por COVID-19, señalan que desde el inicio de la pandemia han sido afectados por un impacto severo en los hoteles, por lo que el turismo para Campeche representa un oxígeno económico, cada turista que transita por las calles, representa una derrama económica en Campeche, por lo que es muy importante el turismo para Campeche. Además, el Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Campeche Mauricio Arceo Piña, Manifestó que aunque Campeche se mantuvo en color verde en el Semáforo Epidemiológico por varios meses los hoteleros no relajaron las medidas con los visitantes, incluso han participaron en cursos para poder detectar a clientes con posibles síntomas del virus SARS-COV-2.

“En los hoteles no ha habido ningún brote de contagios y nuestros clientes el 100 por ciento son clientes de fuera, gente que le echa la gente a los turistas porque traen la enfermedad, yo creo que el virus ya está aquí, los hoteles no hemos bajado la guardia, hemos seguido igual desde que empezamos a operar todos los hoteles y no le hemos bajado, estamos en inicio de un periodo vacacional generalmente es el mejor del año, esperemos que sea así”, dijo Arceo Piña.

Declararon que actualmente es muy difícil calcular el pronóstico de ocupación que tendrán a través de sus reservas debido a que las características en cuanto al porcentaje ocupacional que les tienen permitido han estado en constante modificación, aunado a que los turistas ya no planean sus vacaciones con mucho tiempo de anticipación.

“La gente ya no planea con tanta antelación un viaje, la gente lo hace de manera regional, lo hace en mayor medida en coche más que en avión, se siente más seguro y busca obviamente destinos que no generen aglomeraciones y se puedan disfrutar lugares abiertos”, concluyó.