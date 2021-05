Estamos cerca de la victoria, nada nos distrae ni confunde: Christian

No permitamos que la desesperación y mentiras confundan a la gente: Christian

TENABO, CAM. – “Estamos en la antesala de marcar un nuevo rumbo para Campeche, no permitamos que la desesperación y mentiras de nuestros adversarios confundan a la gente. Nosotros no nos valemos del chantaje, condicionamiento o calumnias para conseguir el respaldo. Nuestro proyecto se llama Campeche y su progreso es nuestra motivación”, señaló Christian Castro Bello en la toma de protesta a activistas.

El candidato también visitó a familias tenabeñas. A dos semanas de las elecciones, el abanderado de la coalición “Va X Campeche” ha intensificado su visita a los municipios. Este domingo tomó protesta a los activistas priistas que continuarán llevando sus propuestas de gobierno a todas las familias de Tenabo.

-El trabajo de ustedes nos dará la victoria y se los digo de frente, jamás voy a olvidar su esfuerzo porque nos están dando la oportunidad de construir un mejor gobierno. El amor por sus familias y por su tierra es el impulso para dar un paso más y no fallar. Nos necesitamos unidos para defender su salud, seguridad, economía y futuro. Campeche nos necesita a todos juntos- dijo el candidato en medio del respaldo de los activistas reunidos.

Acompañado de la candidata a la alcaldía, Karla Uc Tuz; de Ana Martha Escalante Castillo, a la diputación Federal 01; y de Ramón Santini Cobos, por la diputación local, Christian convocó a redoblar esfuerzos “porque los adversarios al verse derrotados querrán confundir a los ciudadanos, pero todos saben que el mejor proyecto es el de la coalición ‘Va X Campeche’ y no tiene cabida para turistas electorales, ni mentirosos o corruptos que no supieron gobernar”.

Previamente, el candidato del PRI, PAN y PRD encabezó una caminata por las principales calles de la Junta Municipal de Tinún. Con el cálido recibimiento de las familias, explicó sus propuestas de gobierno como la reconstrucción de la carretera a la playa de Tenabo, mantenimiento de calles y avenidas, construcción de caminos sacacosechas en apoyo a productores, además de la implementación de destacamentos en Juntas Municipales y el Fortalecimiento del Sistema de Videovigilancia.

En su mensaje casa por casa, Christian recibió el respaldo de la gente, como don Genaro quién le expresó su beneplácito por encabezar una propuesta donde la salud, seguridad y apoyo a quienes más lo necesitan, es su prioridad.

-Chris, tú si nos puedes hablar de frente, no te conozco corrupción alguna, nadie te ha señalado por robo de dinero ni beneficiar a gente de otros estados, tú te quedaste a trabajar por Campeche y sé que te vas a partir el alma para que estemos bien. Confío en ti y quiero que sigas con buenos resultados, jamás nos has defraudado- le dijo doña Lupita antes de un cálido abrazo.

En la cabecera municipal, el abanderado tripartidista visitó a las familias de diversas colonias, donde explicó sus propuestas como el rescate de la imagen urbana del centro y parque principal, la implementación del programa Comercio Seguro Conectado para instalar botones de auxilio en los comercios conectados al 911 y al C5 para atender emergencias y apoyos a comerciantes para la reactivación económica del municipio.

-No podemos dejar a Tenabo, ni a Campeche en manos de quienes solo han mostrado corrupción, de quienes enfrentan procesos legales por desvío de recursos o no conocen, ni han recorrido las comunidades. No estamos para experimentos, ni para propuestas al “ahí se van”, necesitamos un proyecto, claro, seguro y viable que impulse la economía de las familias y su bienestar. Nosotros lo tenemos y sabemos que vamos a ganar gracias a ustedes- concluyó Castro Bello.