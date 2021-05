Estamos muy arriba de los demás, pero sin confiarnos: Christian Castro

“Estamos muy arriba de los demás contendientes, pero no podemos confiarnos”, afirmó el candidato a gobernador de la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD) Christian Castro Bello, aseguró seguirá recorriendo el estado hasta el último día de la campaña política.

Ayer Christian visitó el poblado de Lerma donde militantes de los tres partidos le recibieron con muestras de apoyo, desde pancartas, porras y hasta el tradicional baile de la cabeza de cochino en uno de las casas donde año con año se lleva a cabo la tradicional fiesta de los Reyes Magos.

Christian caminó por la calle 20 A, acompañado de los candidatos a la Alcaldía José Inurreta Borges, a diputada federal Ana Martha Escalante Castillo y diputación local Karla Toledo Zamora, casa por casa presentó sus propuestas y llamó a defender Campeche.

“Vamos a seguir caminando como lo hicimos desde el principio con más energía, con más fuerza, acelerar el paso, actualmente estamos muy arriba de los demás contendientes, pero no podemos confiarnos, tenemos que seguir recorriendo todos y cada uno de los distritos, los municipios, colonias y seguir escuchando y seguir llevando el mensaje de un servidor y de todos los candidatos de esta coalición”, declaró.

De cara a los cierres de campaña, confirmó que a partir de la próxima semana estará regresando a los 13 municipios para sellar su compromiso con los campechanos, finalizará su campaña con un cierre general en día y hora por definir.

Junto al Presidente Estatal del PRD, José Segovia Cruz, Castro Bello aseguró que, a pesar de estar en una contienda demandante, donde las agresiones y descalificaciones están a la orden del día, mantendrá su postura de no agredir a nadie; una vez más convocó a la paz, a que sean las propuestas lo único que incline la balanza política.

“Yo tengo la plena convicción de que el 6 de junio nos van a dar su confianza. Conocen a Christian Castro, saben que Christian ha caminado, ha trabajado, porque a mí no me pueden decir que me he robado un peso de donde he trabajado y que tengo toda la firmeza y convicción de trabajar fuertemente y de defender a Campeche que es lo que más nos importa”, abundó.

Por último, dijo que sí bien ha recorrido todos los municipios y decenas de localidades quedarán algunas a donde por cuestiones de tiempo no podrá llegar; sin embargo, se comprometió a regresar para agradecer la confianza depositada en él y empezar de inmediato con la transformación del estado.