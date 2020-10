“Estamos sentados para ver el cadáver político de nuestro enemigo Morena pasar”: Bagdadi

“Cuando tengas un enemigo, siéntate a la puerta de tu casa y ve pasar su cadáver… nosotros vamos a sentarnos a observar como el cadáver de Morena pasará enfrente de nosotros”, auguró el líder moral del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Abraham Bagdadí Estrella. El ex Diputado federal hizo referencia a la lucha interna que existe en Morena para hacerse del control de la dirigencia nacional y sus millonarias prerrogativas. Dijo que la lucha no es por el poder, sino por el “anti poder” y por el cariño del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La encuesta para definir al próximo líder nacional de Morena fue declarada “empate técnico”, situación que ha provocado enfrentamientos entre los seguidores del ex líder priísta y perredista Porfirio Muñoz Ledo, en contra de los que apoyan a Mario Delgado Carrillo.

“Para Morena es una verdadera desgracia porque creo que es el principio de su final. Siempre he dicho que Morena es un partido totalmente efímero, no van a poder mantener la unidad jamás, nunca, es una utopía, es exactamente lo que pasó en el PRD hace algunos años, pero a la décima potencia”, afirmó.

Recordó que el Sol Azteca elegía a sus dirigentes en medio de acusaciones, mentadas de madre y hasta sillazos, pero al final siempre había diálogo y acuerdos, lo que no sucede en Morena “no hay posibilidad alguna de que los grupos, las sectas o las tribus se pongan de acuerdo”.

Calificó como un “pleito sangriento” lo que ocurre al interior del partido del presidente. Aseguró que lo peor para Morena fue acceder al poder, sin antes haberse consolidado como una fuerza política real y madura para el país.

Dijo que este conflicto interno repercute entre los mexicanos, donde el Gobierno de López Obrador se ha caracterizado por las contradicciones, las ocurrencias y confrontaciones con la sociedad, insistió que llevar a México al enfrentamiento, es reproducir lo que pasa al interior del denominado “Movimiento de Regeneración Nacional”.

¿Hay tiempo para que el país cambie de rumbo? Se le cuestionó.

“Esto es señal de que las democracias no son perfectas, la democracia tiene infinidad de errores, esta democracia es una dictadura de las mayorías; es decir, algunos, o la inmensa mayoría puede estar equivocada, pero es la mayoría, tarde o temprano reflexionarán, por ahora están contagiados de las emociones de otros, porque multitudes, turbas, muchedumbres, no piensan y no razonan, se contagian de emociones de otros; pasará algo para las muchedumbres cambien de opinión”, finalizó.