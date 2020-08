Este gobierno no se engancha a provocaciones, asegura Pedro Armentía López

Al acercarse el proceso electoral en el Estado, el Secretario General de Gobierno, Pedro Armentía López, aseguró que la administración que encabeza Carlos Miguel Aysa, no caerá en provocaciones.

En entrevista, dijo que en este proceso electoral el Gobierno del Estado será respetuoso y que no se enganchará con nadie, muchos menos pelearán con ningún color partidista.

“La administración estatal está para trabajar y aquellos que quieran tomar acciones o adelantar tiempos a fin de sacar raja política o enfrentar al gobierno, este no caerá en provocaciones.

Señaló que el periodo electoral inicia hasta el mes de enero; en sus tiempos y formas los partidos políticos podrán fijar sus posturas, pero hasta el momento, el Gobierno del Estado no caerá en provocaciones.

Armentía López dijo que, pese a que el proceso electoral inicia hasta enero, ya se ha suscitado últimamente querer confrontar y no desearle el bien al Gobierno.

“No es nada más no desearle el bien al Gobierno, sino desearle el mal al Gobierno, a la ciudadanía y muchas veces algunas personas no se dan cuenta que por querer sacar raja política, lo que hacen es confundir”, dijo.

El Secretario general de Gobierno resaltó que además de los avances que se dieron a conocer en el informe, también se ha tenido un año sin problemática social en la entidad y ningún tipo de conflicto social.

Por último, el encargado de la política interna del Estado dijo que el gobierno no tiene problema con nadie, no se enganchan, además, en la administración no hay partidos, ni colores.

“En el gobierno estamos aquí para trabajar, y para un pleito se necesitan dos y nosotros no vamos a caer en provocaciones”, concluyó.